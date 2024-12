13-miesięczne dziecko ofiarą znęcania się? Trafiło do szpitala. 21-letnia matka zatrzymana przez policję

Podczas świątecznych spacerów, mieszkańcy zwrócili uwagę na dość niecodzienne zjawisko o tej porze roku. Mianowicie na drzewach pojawiły się kwiaty! Tę przyrodniczą anomalię można zaobserwować m.in. na Jasnych Błoniach, gdzie różowymi kwiatami obsypała się wiśnia japońska, rosnąca w sąsiedztwie fontanny "Bartłomiejki" przy urzędzie miasta. Ten widok wywołuje niemałe zaskoczenie, wiele osób przystaje, by przyjrzeć się z bliska różowym kwiatom i zrobić im zdjęcie.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Kwitnąca wiśnia japońska na Jasnych Błoniach

Kwitnąca wiśnia na Jasnych Błoniach to jednak nie jedyny "ataku wiosny" w środku zimy. Obsypane różowymi kwiatami drzewa można również zaobserwować w rejonie Bramy Portowej i placu Zwycięstwa w ścisłym centrum miasta, gdzie rośnie kilka okazów z tego samego gatunku. Kwitnące drzewka zdecydowanie wyróżniają się na tle innych, które o tej porze pozbawione są liści.

Podobne zjawisko można zaobserwować również na Turzynie, a dokładniej na skwerze im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego. Tam również wiśniowe drzewko postanowiło obudzić się z zimowego snu zdecydowanie wcześniej.

To nie pierwszy raz, gdy przyroda spłatała figla. Do podobnego zjawiska dochodziło już w latach ubiegłych, dzięki czemu kwitnąca zimą wiśnia na Jasnych Błoniach stawała się najsłynniejszym drzewem nie tylko w Szczecinie, ale i w całej Polsce. Anomalii sprzyjają wyjątkowo wysokie jak na tę porę roku temperatury. Nietypowa pogoda i brak prawdziwej mroźnej zimy sprawia, że przyroda szybciej budzi się do życia.

