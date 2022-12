To najsłynniejsze drzewo w Szczecinie. Wiśnia japońska na Jasnych Błoniach znów zaskoczyła mieszkańców

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

Drzewo, które zazwyczaj kwitnie dopiero wiosną, postanowiło obsypać się różowymi kwiatami już jesienią. Na dodatek zbiegło się to w pierwszym śniegiem w tym sezonie. Widok różowych kwiatów przykrytych śniegiem wywołał spore zainteresowanie wśród spacerowiczów, którzy postanowili spędzić pierwsze zimowe chwile na łonie natury.

Wiśnia na Jasnych Błoniach znów zaskoczyła mieszkańców. Drzewo obsypało się kwiatami

To nie pierwszy raz, gdy wiśnia rosnąca w sąsiedztwie szczecińskiego magistratu, postanowiła zrobić niespodziankę mieszkańcom, co sprawiło, że stała się jednym z najsłynniejszych drzew w mieście. W poprzednich latach również zdarzało się, że drzewko "poczuło wiosnę" co najmniej o kilka tygodni wcześniej. Zazwyczaj miało to miejsce w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Jednak w tym roku wydarzyło się to więc wyjątkowo wcześnie, bo już w połowie listopada.

Takiej anomalii sprzyja niespotykana jak na tę porę roku pogoda. W ostatnich tygodniach w Szczecinie, na termometrach można było zaobserwować temperatury przekraczające nawet 15 stopni Celsjusza. Prognozy na najbliższe dni i tygodnie również są dość nietypowe. Po krótkim ataku zimy spodziewane jest ocieplenie. Na przełomie listopada i grudnia można się spodziewać, że zrobi się naprawdę ciepło, a termometry wskażą nawet ponad 10 stopni.