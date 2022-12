Szybki i niespodziewany atak zimy w Szczecinie. Czy śnieg zostanie z nami na dłużej?

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

W Szczecinie zrobiło się biało. Ale to nie z powodu śniegu

To trzeba zobaczyć!

Mimo, iż w drugiej połowie listopada jest to raczej normalne zjawisko, dla wielu mieszkańców opady śniegu były sporym zaskoczeniem. Na ulicach Szczecina doszło do kilku kolizji. Występowały również spore utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. W warsztatach wulkanizacyjnych rozdzwoniły się telefony i ustawiły kolejki chętnych do wymiany opon na zimowe. Krótko mówiąc: zima tradycyjnie zaskoczyła wszystkich.

Szybki i niespodziewany atak zimy w Szczecinie

Wiele wskazuje jednak na to, że nie nacieszymy się długo zimowymi widokami. Dodatnie temperatury sprawiają, że śnieg szybko topnieje i zamienia się w błoto. Według zapowiedzi synoptyków, kolejne dni mają przynieść ocieplenie. Opady śniegu ustaną, a na termometrach zobaczymy nawet do 6 stopni powyżej zera, a pod koniec listopada możliwy jest skok temperatury nawet do powyżej 10 stopni. W najbliższych dniach spodziewane są również opady deszczu.