Teatr Letni w Szczecinie nominowany do prestiżowej nagrody. Mieszkańcy mają zastrzeżenia

Konkurencja jest mocna. Szczeciński Teatr Letni konkuruje z zabytkową kopalnią Ignacy w Rybniku, Rynkiem w bydgoskim Starym Fordonie, Placem Pięciu Rogów i nowym placem zabaw w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Które miejsce zostanie najlepszą przestrzenią publiczną w Polsce? To zależy od internautów, którzy zagłosują w plebiscycie Property Design Awards 2023.

Internetowe głosowanie odbywa się na stronie propertynews.pl. Do udziału w nim namawiają lokalne instytucje, urząd miasta, a nawet sam prezydent Szczecina, który opublikował wpis na Facebooku. Wiele osób zadeklarowało swój głos, jednak pojawiło się sporo krytycznych komentarzy. Poszło o "przestrzeń publiczną", która budzi wśród mieszkańców wiele wątpliwości. Po przebudowie Teatr Letni nie jest ogólnodostępny jak dawniej. Wejścia do niego broni solidny płot i zamknięte bramy, które otwierane są wyłącznie podczas imprez, dla posiadaczy biletów. Wiele emocji budzi wciąż zamknięte przejście na tyłach sceny, między przystankiem autobusowym i alejką spacerową nad jeziorem Rusałka, przez co spacerowicze muszą pokonać nie 60, a 600 metrów dookoła, wspinając się m.in. po stromej skarpie.

"Ciężko jest mówić o dobrej przestrzeni publicznej, nawet jeśli jest ona wybitna architektonicznie, skoro jest ona zamknięta dla mieszkańców."

"To jest obecnie przestrzeń niepubliczna..."

"Najlepiej zrobić jeszcze zasieki, niech się pospólstwo nie kręci, bo nie dla mieszkańców przestrzeń "publiczna", tylko dla elity z biletem na koncert."

"Ciężko mówić o przestrzeni publicznej skoro ją pozamykaliście i robicie wszystko by utrudnić mieszkańcom dostęp do niej."

"Słaba to przestrzeń publiczna jeżeli nie mogą z niej korzystać mieszkańcy miasta."

"Przestrzeń publiczna - zamknięta."

- czytamy m.in. w komentarzach na Facebooku.

Nominacja do nagrody za najlepszą przestrzeń publiczną została również skrytykowana przez administratorów popularnego fanpage'u "Architektura w Szczecinie", który obserwuje około 6 tysięcy osób, nie tylko związanych z branżą: "Ktoś przez pomyłkę zgłosił amfiteatr, jako przestrzeń publiczną" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Niestety nic nie wskazuje, że wyremontowany amfiteatr zostanie otwarty dla mieszkańców. Na apele o otwarcie ciągu komunikacyjnego wzdłuż jeziora Rusałka, miasto zaoferowało... okazjonalne zwiedzanie Teatru Letniego.

