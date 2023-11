Nabór wniosków na mieszkania dla dużych rodzin

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie ogłosił kolejny nabór wniosków na mieszkanie w ramach programu „Dom dla Rodziny”. Zainteresowane rodziny mogą składać dokumenty do 17 listopada. W ofercie znalazły się dwa duże i kompleksowo wyremontowane mieszkania w centrum miasta.

Pierwszy lokal znajduje się na trzecim piętrze w kamienicy przy ul. 5 Lipca. Jego powierzchnia użytkowa to 117,64 m2. Mieszkanie ma cztery pokoje i centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

Drugie z oferowanych mieszkań znajduje się na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Mazurskiej. Lokal ma 135,87 m2 i cztery pokoje. Również jest ogrzewane z sieci miejskiej.

Kto może starać się o "Dom dla Rodziny"?

- Program skierowany jest do rodzin, które mieszkają w Szczecinie minimum 3 lata i wychowują co najmniej pięcioro dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, pod warunkiem, że uczą się lub studiują - tłumaczy Tomasz Klek, rzecznik miasta ds. mieszkalnictwa.

Zainteresowani wynajęciem mieszkania w ramach Programu „Dom dla Rodziny”, powinni spełniać łącznie poniższe warunki:

nie posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania, domu lub jego części na terenie Szczecina lub w innej miejscowości (co najmniej 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku). Co ważne, za tytuł prawny do lokalu nie jest uważana umowa najmu mieszkania wynajętego na warunkach rynkowych, w tym umowa najmu okazjonalnego.

spełniać ustalone kryteria dochodowe, np. w przypadku rodziny 7-osobowej (rodzice + 5 dzieci) minimalny dochód to 10007,16zł, natomiast maksymalny to 11277,91zł (średnia z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku). Szczegółowe progi dochodowe dostępne są na stronie ZBiLK w zakładce „Dom dla Rodziny”. Co ważne, do dochodu nie wlicza się świadczenie wychowawczego 500+ oraz zasiłków z Referatu Świadczeń Rodzinnych.

przynajmniej jedna z osób w rodzinie musi posiadać stałe, niezależne od systemu pomocy i świadczeń – źródło dochodu.

w rodzinie nie może występować problem uzależnienia (alkohol, narkotyki itp.).

brak zadłużenia dotychczas zajmowanego lokalu.

aktualnie zajmowany lokal musi być utrzymany we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym.

- Przypominamy, że oferta na powyższych warunkach jest skierowana również do obecnych najemców lokali komunalnych, którzy mogą z niej skorzystać w ramach zamiany - dodaje Tomasz Klek. - Szczegóły dotyczące lokali przewidzianych w ramach programu „Dom dla Rodziny” opublikowane są na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. We wniosku można będzie wskazać adres jednego wybranego lokalu.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać od 6 do 17 listopada 2023 r. w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25, w pok. 7 lub w Biurze Obsługi Interesanta. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 91 43 45 455 lub na stronie www.zbilk.szczecin.pl.

