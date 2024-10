QUIZ. Kojarzysz te duety z dobranocek? Jeśli zgarniesz komplet, to znaczy, że miałeś szczęśliwe dzieciństwo

Pociąg potrącił mężczyznę. W jego domu znaleziono ciało jego żony

Zaczęło się od tragedii na torach. W piątek, 18 października około godz. 9:45, w okolicy Pęzina pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę.

- 200 metrów za przejazdem od miejscowości Pęzino, w kierunku miejscowości Brudzewice, doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg osobowy relacji Piła-Szczecin - poinformowała krótko po zdarzeniu asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Podczas prowadzenia czynności mających na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, w miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci dokonali makabrycznego odkrycia. W domu znajdowało się ciało kobiety. To była 63-letnia żona tragicznie zmarłego mężczyzny.

Dwa prokuratorskie śledztwa

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Stargardzie. Prowadzone są dwa śledztwa.

- Pierwsze w sprawie wypadku kolejowego, w wyniku którego śmierć poniósł mężczyzna znajdujący się na torach, to jest o czyn z art. 177 § 2 kk. Drugie w sprawie zabójstwa kobiety w miejscowości Brudzewice to jest o czyn z art. 148 § 1 kk - tłumaczy prok. Łukasz Błogowski z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Do obydwu zdarzeń doszło w dniu 18 października 2024 roku.

Jak tłumaczy prokurator, feralnego dnia ciało 67-letniego mężczyzny, który zginął pod kołami pociągu zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sądowo-lekarskich oględzin zwłok, a następnie, w celu potwierdzenia jego tożsamości, policjanci z KMP w Stargardzie udali się do jego miejsca zamieszkania w Brudzewicach.

- Dom był zamknięty - relacjonuje prok. Błogowski. - Udzielona pomoc przez członków rodziny, sprowadzająca się do otwarcia drzwi zapasowym kluczem, doprowadziła policjantów do ujawnienia w jego wnętrzu kobiety posiadającej rany głowy. Znajdowała się ona w stanie agonalnym. Niezwłocznie powiadomiono służby ratunkowe. Podjęte czynności medyczne nie przyniosły rezultatu. Pokrzywdzona zmarła.

Pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Stargardzie przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia i miejsca ujawnienia zwłok kobiety.

- W wyniku tej czynności ujawniono i zabezpieczono do dalszych badań ślady biologiczne, a także narzędzie, na którym znajdowały się plamy koloru czerwonego - dodaje prokurator. - Ciało zmarłej zostało zabezpieczone, w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.

Jak podkreśla rzecznik prokuratury, aktualnie, wiodącą wersją w obydwu postępowaniach, jest tzw. samobójstwo rozszerzone. Wszystko wskazuje więc na to, że kobieta zginęła z rąk swojego męża, który następnie targnął się na życie na torach kolejowych.

- Obydwa postępowania znajdują się na wstępnym etapie i w ich toku gromadzony jest niezbędny materiał dowodowy, w celu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności zdarzeń - podkreśla prok. Łukasz Błogowski.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można uzyskać wsparcie?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

