i Autor: Grzegorz Kluczyński Zmiany w rozkładzie Polregio

Ważne informacje dla pasażerów

Szybciej do Gryfina, częściej na lotnisko w Goleniowie. Dużo zmian w rozkładzie Polregio

Od niedzieli, 10 grudnia, podróż do Gryfina będzie już zdecydowanie krótsza. Tego dnia nie tylko zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów Polregio, ale też zostanie oddany do użytku nowy most kolejowy przez Regalicę. To jednak nie jedyne zmiany, jakie czekają pasażerów na Pomorzu Zachodnim.