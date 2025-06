i Autor: Ahmed Jamal, Felix Haumann / CC0 / pexels.com Coraz więcej miast zakazuje wjazdu samochodom z silinikiem Diesla

Ważne informacje

Planujesz wakacje za granicą? Tutaj starym dieslem już nie wjedziesz!

Planujesz wakacje za granicą, a twój samochód posiada silnik Diesla? Lepiej sprawdź czy dojedziesz nim do celu podróży. Coraz więcej europejskich miast wprowadza ograniczenia dla starszych samochodów, a to oznacza, że podróż nie do końca pójdzie zgodnie z planem, gdy okaże się, że twoje auto może mieć zakaz wjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, zapoznaj się z lokalnymi przepisami i zaplanuj alternatywną trasę lub ewentualnie rozważ zmianę środka transportu na bardziej ekologiczny.