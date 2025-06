Rozpalili ognisko i spowodowali powódź. Wkrótce dosięgnie ich sprawiedliwość

Do zdarzenia doszło 27 listopada 2024 roku w Szczecinie przy ulicy 26 Kwietnia. Mężczyźni rozpalili ogień w komorze technologicznej nasypu kolejowego w sąsiedztwie galerii handlowej, co spowodowało rozszczelnieniem wodociągu i podtopieniem.

- W skierowanym do sądu akcie oskarżenia prokurator oskarżyła Dariusza G. i Łukasza P. o to, że w dniu 27 listopada 2024 roku w Szczecinie przy ulicy 26 kwietnia w komorze technologicznej nasypu kolejowego rozpalili ogień pod rurą wodociągową w wyniku, czego doszło do jej uszkodzenia i zalania parkingu Galerii Nowy Turzyn oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu – tłumaczy prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Jak informuje prokuratura, sprawstwo podejrzanych zostało ustalone w oparciu o zeznania świadków i opinię biegłego. Dariusz G. przyznał się do winy, natomiast Łukasz P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Obaj mężczyźni byli już wcześniej karani.

Do sądu trafił już akt oskarżenia, co oznacza, że obaj mężczyźni wkrótce staną przed wymiarem sprawiedliwości, by odpowiedzieć za swój czyn. Sprowadzenie stanu powszechnie niebezpiecznego, o które są oskarżeni mężczyźni, jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

