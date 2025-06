Projekt "Samorządowy Szlak Wodny, pieszo-rowerowa przeprawa promowa po Zalewie Szczecińskim" ma na celu ożywić turystykę w regionie i połączyć ścieżki rowerowe ze szlakami wodnymi.

Tramwaj wodny połączy Szczecin, Nowe Warpno i Świnoujście

Każda z gmin przeznaczyła na ten cel 100 tys. zł. Sam pomysł wodnego połączenia Szczecin – Nowe Warpno – Świnoujście zgłosili samorządowcy z powiatu polickiego.

- Oprócz walorów turystycznych, projekt ma na celu połączenie ścieżek rowerowych ze szlakami wodnymi. Mamy ścieżkę rowerową wokół Zalewu Szczecińskiego, która jest dosyć długa. Żeby ją przejechać potrzeba dwóch dni, a korzystając z takiego połączenia, można skrócić do jednego dnia – powiedział w piątek w rozmowie z Polską Agencją Prasową starosta policki Shivan Fate.

Tramwaj wodny ma pokonywać trasę Szczecin – Nowe Warpno – Świnoujście i z powrotem. W planie są też rejsy relacji Świnoujście - Nowe Warpno – Świnoujście. Pierwszy rejs planowany jest na 28 czerwca. Jednostka pływająca ma pomieścić 200 osób i 50 rowerów.

- W pierwszej połowie czerwca podpisujemy umowę z armatorem, który będzie realizował to zadanie - dodał Shivan Fate. - Czekamy uzupełnienie dokumentów, które powinny zostać uzupełnione do 4 czerwca. Wierzę w to, że w ostatni weekend czerwca rozpoczniemy pierwsze rejsy.

Ceny biletów tramwaju wodnego

Ceny biletów na rejsy między Szczecinem, Nowym Warpnem i Świnoujściem mają być następujące:

Szczecin – Nowe Warpno (rejs ok. 2h): 50 zł (normalny), 40 zł (ulgowy), 145 zł (rodzinny 2+2)

Bilet w dwie strony: 70 zł (normalny), 60 zł (ulgowy), 210 zł (rodzinny)

Szczecin – Świnoujście (ok. 3,5 h): 70 zł (normalny), 60 zł (ulgowy)

Połączenie wodne istniało już w PRL-u

Wodne połączenie Szczecin – Świnoujście funkcjonowało przez kilkadziesiąt lat, w epoce PRL. W drugiej połowie lat 60. XX w. uruchomiono wodoloty, które dzięki prędkości ok. 60 km/h pokonywały trasę w nieco ponad godzinę. Zabierały na pokład ponad 100 pasażerów. Pod koniec lat 90. kursowały jeszcze dwa wodoloty należące do spółki z grupy PŻM. Były nierentowne i po dwóch latach zdecydowano o ich sprzedaży.

W 2007 r. ponownie uruchomiony został wodolot typu Meteor, ale po kilku sezonach m.in. z powodu problemów technicznych jednostki rejsy zawieszono. Ostatnią, nieudaną próbę uruchomienia szybkiego wodnego połączenia ze Świnoujściem podjęto w 2018 r., ale mały wodolot typu „Polesie” popłynął tylko kilka razy.

Czy to będzie wakacyjny hit?

Tramwaj wodny będzie nie tylko dodatkowym środkiem transportu nad morze i do Nowego Warpna, które jest nieco odcięte komunikacyjnie od świata, ale także wyjątkową atrakcją turystyczną. Zwłaszcza dla turystów z innych regionów, gdzie dostęp do akwenów i transportu drogą wodną jest mniejszy niż na Pomorzu Zachodnim. Zdaniem wielu, taka forma transportu połączona ze zwiedzaniem ujścia Odry i Zalewu Szczecińskiego może stać się prawdziwym wakacyjnym hitem regionu.

