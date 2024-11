Superksiężyc w listopadzie 2024. Co ma wspólnego z bobrami i dlaczego jest tak wyjątkowy?

ZDiTM w Szczecinie szuka kontrolerów biletowych

ZDiTM ogłosił nabór kandydatów do pracy na stanowisku kontrolera biletowego w pojazdach komunikacji miejskiej kursujących na terenie Szczecina i Polic. W zakresie obowiązków znajduje się przede wszystkim przeprowadzanie kontroli biletów, ale także kontrolowanie pasażerów w zakresie przestrzegania przepisów porządkowych, udzielania im informacji w zakresie przepisów taryfowych i tras komunikacyjnych oraz sporządzaniu wymaganej dokumentacji służbowej po zakończeniu pracy w terenie. Praca odbywa się w systemie trzyzmianowym.

Kto może zostać kontrolerem biletów?

Oferta pracy skierowana jest do osób z wykształceniem minimum zasadniczym i dwuletnim stażem pracy. Staż nie jest wymagany w przypadku kandydatów z wykształceniem średnim. Kandydat powinien dobrze znać topografię miasta, wykazywać się wysoką kulturą osobistą, a także - co w tej pracy jest bardzo potrzebne - odpornością na stres.

Ile można zarobić?

Jak informuje ZDiTM, zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę, co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o wszelkie świadczenia, m.in. emetytalne. Jak czytamy w ogłoszeniu, zarobki wahają się od 4300 do 6450 zł. Są to kwoty brutto.

Gdzie można złożyć ofertę?

Osoby, które są zainteresowane pracą kontrolera biletowego, mogą złożyć CV na kilka sposobów. Dokumenty można wysłać pocztą tradycyjną na adres Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, mailowo lub można je przynieść osobiście do siedziby ZDiTM przy ul. Klonowica 5.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zditm.szczecin.pl.

