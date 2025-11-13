Szpital „Zdroje” w Szczecinie na miesiąc wypożyczy tomograf śródoperacyjny

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ „Zdroje” w Szczecinie, dr Łukasz Tyszler, poinformował w środę, że tomograf, tzw. O-arm, będzie dostępny w szpitalu już w styczniu. Dzięki temu dzieci będą mogły być zoperowane.

WOŚP kupi tomograf dla szpitala w Szczecinie! Dzieci z wadami kręgosłupa będą operowane

Dr Tyszler przekazał również, że otrzymał informację z Fundacji WOŚP, która zapewnia, że „tomograf śródoperacyjny zostanie zakupiony z początkiem grudnia, podczas najbliższego konkursu ofert”.

– Liczymy, że jak najszybciej znajdzie się u nas w szpitalu – dodał dyrektor.

Zapewnił, że w razie potrzeby szpital zwróci się z prośbą o przedłużenie wypożyczenia, aby lekarze mogli kontynuować zabiegi do czasu otrzymania własnego aparatu.

Dr n. med. Łukasz Madany, lekarz kierujący Oddziałem Klinicznym Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych Szpitala „Zdroje”, powiedział:

– Zabiegi są zaplanowane na styczeń, czyli na ten czas, kiedy aparat zostanie wypożyczony. Obejmie to praktycznie wszystkich naszych pacjentów, którzy aktualnie oczekują na leczenie operacyjne.

Rodzice chorych dzieci rozpoczęli zbiórkę. Teraz odetchną z ulgą

Na zabieg z wykorzystaniem tomografu śródoperacyjnego czeka siedmioro dzieci. Wszystkie operacje zaplanowane są na styczeń. W ubiegłym tygodniu rodzice dzieci z wadami kręgosłupa, które czekają na operacje w szpitalu „Zdroje”, rozpoczęli publiczną zbiórkę na zakup nowoczesnego tomografu. Planowali uzbierać 3,5 mln zł. Do chwili obecnej na koncie zbiórki jest ponad 200 tys. zł.

– Tomografia komputerowa jest nam potrzebna, ponieważ wprowadzamy śruby w kręgosłup w bardzo newralgicznych miejscach. Musimy to zrobić bardzo dokładnie, co do pół milimetra – wyjaśnił dr Madany.

Władze szpitala dowiedziały się w połowie stycznia, że tomograf należący do szpitala nie nadaje się do naprawy. Dyrektor zapewnił, że już na początku lutego szpital zwrócił się o pomoc do różnych instytucji, w tym do jedynego producenta tego sprzętu – firmy Medtronic. Firma ta wypożyczyła tomograf śródoperacyjny na okres od 13 maja do 9 lipca.

Szpital „Zdroje” w Szczecinie jest największym szpitalem dziecięcym w regionie. Dysponuje ponad 700 łóżkami. Rocznie udziela pomocy ok. 28 tys. pacjentów na oddziałach i ok. 160 tys. w poradniach. Przeprowadzane są tam m.in. operacje neurochirurgiczne. Z powodu awarii tomografu w ubiegłym roku niektóre zabiegi zostały wstrzymane.

Wśród dzieci czekających na operację kręgosłupa w szpitalu „Zdroje” tylko jedna pacjentka pochodzi z województwa zachodniopomorskiego.

