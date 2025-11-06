Apel rodziców: "Każdy dzień to dramatyczne odliczanie czasu do kalectwa"

Rodzice, którzy w tym tygodniu założyli zbiórkę na zakup tomografu, apelują o pomoc dla Sary, Julii, Nikoli, Stasia i innych dzieci czekających na operację.

„Wada kręgów szyjnych u 11-letniej Nikoli powoduje nieustanny ucisk na rdzeń kręgowy – Nikolka czeka na operację już prawie 1,5 roku. Każdy dzień to jak dramatyczne odliczanie czasu do kalectwa, które bez operacji jest po prostu nieuniknione”

– napisali rodzice na stronie SiePomaga.

Dodali również, że 10-letnia Sara od urodzenia cierpi na dysplazję kręgosłupowo-nasadową. Musi być noszona przez rodziców, choć jeszcze niedawno stawiała kroki samodzielnie.

Dr Tyszler podkreślił, że szpital „Zdroje” jest jednym z kilkunastu ośrodków w Polsce, które wykonują skomplikowane zabiegi neurochirurgiczne u dzieci, a szczecińscy specjaliści są uważani za jednych z najlepszych w kraju.

– Wnioskowaliśmy o wsparcie do różnych fundacji. A jedna z firm wypożyczyła nam urządzenie na dwa miesiące, by można było operować – dodał dyrektor szpitala.

Szpital szuka rozwiązań tymczasowych i liczy na pomoc WOŚP

Dyrektor szpitala zapowiedział, że wkrótce tomograf znów zostanie wypożyczony na co najmniej miesiąc. Kierownictwo placówki rozważa również leasing takiego sprzętu. Wsparcie w najbliższym terminie zadeklarowała także Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szpital liczy na to, że tomograf dla „Zdrojów” znajdzie się w planie zakupów WOŚP na rok 2026.

Tymczasowym rozwiązaniem, od stycznia 2026 r., ma być wypożyczenie.

– Jestem przekonany, że na początku przyszłego roku będziemy ten tomograf mieli. Tylko nie wiemy jeszcze, w jakiej formule i na jak długo – przekazał PAP Tyszler.

Szpital „Zdroje” podlega samorządowi województwa. Dyrektor podkreślił, że urząd marszałkowski deklaruje pomoc w pozyskaniu tomografu, ponieważ szpital nie ma środków na zakup tak drogich urządzeń.

– Kiedy rodzice pacjentów zwrócili się z zapytaniem o zbiórkę, zrobiło mi się ciepło na sercu. Jako szpital włączamy się w tę inicjatywę – podsumował dyrektor.

Zbiórka na SiePomaga ma trwać do końca stycznia 2026 r. W dwa dni wpłat dokonało ponad 400 osób. W środę po południu licznik pokazywał ponad 34 tys. zł, czyli niespełna 1 proc. potrzebnej kwoty.

Warto dodać, że wśród dzieci czekających na operację kręgosłupa w szpitalu „Zdroje” tylko jedna pacjentka jest z woj. zachodniopomorskiego. Oznacza to, że szpital pomaga dzieciom z całej Polski, a problem braku tomografu dotyczy pacjentów z różnych regionów kraju.

Jak możesz pomóc?

Każdy, kto chciałby wesprzeć zbiórkę na zakup tomografu dla szpitala „Zdroje”, może dokonać wpłaty za pośrednictwem strony SiePomaga. Nawet niewielka kwota może przyczynić się do poprawy sytuacji chorych dzieci i przywrócenia im szansy na normalne życie.

