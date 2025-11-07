Nowoczesny rezonans magnetyczny z AI w Szczecinie. Koniec z długim czekaniem na wyniki?

W USK2 PUM uruchomiono nowoczesny aparat do rezonansu magnetycznego, wyposażony w technologię BioMatrix, która inteligentnie dostosowuje się do każdego pacjenta. Jak podkreśla USK2 PUM w Szczecinie, to jedno z najnowocześniejszych urządzeń tego typu w Polsce.

– To jedno z najnowocześniejszych urządzeń tego typu w Polsce. Jest wspierany technologią sztucznej inteligencji, przez co pozwoli naszym specjalistom uzyskać obrazy o niezwykle wysokiej jakości i precyzji diagnostycznej – powiedział Marcin Sygut z USK2 PUM w Szczecinie. – Jednocześnie skróci czas badania, czyniąc je bardziej komfortowym dla pacjentów – dodał.

Nowy rezonans magnetyczny charakteryzuje się cichą pracą, możliwością słuchania muzyki w słuchawkach oraz szerszym otworem (70 cm), co znacznie ułatwia badanie osobom cierpiącym na klaustrofobię. To prawdziwa ulga dla pacjentów, którzy do tej pory z obawą podchodzili do tego typu badań.

Szpital zainwestował 15 mln zł w nowoczesny rezonans magnetyczny

Jak podkreśla kierownik Katedry prof. Aleksander Falkowski, nowy rezonans magnetyczny to urządzenie nowej generacji, które posiada oprogramowanie do wszystkich części anatomicznych ciała i pozwala na niezwykle precyzyjną diagnostykę.

– To nowej generacji rezonans magnentyczny, który posiada oprogramowanie do wszystkich części anatomicznych ciała. Pozwala na niezwykle precyzyjną diagnostykę. Ma nowe rozwiązania technologiczne tj. redukcja hałasu, czy krótka akwizycja danych, co pozwala na uzyskanie szybszych badań w bardzo dobrej jakości – przekazał prof. Aleksander Falkowski.

Pacjenci odczują różnicę

Dzięki nowoczesnym oprogramowaniom czas badania skrócony jest prawie o połowę. Badanie, które trwało 40 minut, teraz trwa 20 minut, a badanie kręgosłupa zajmuje do 10 minut. Sprzęt wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji (AI), co dodatkowo skraca czas badania i zwiększa precyzję oceny wyników. W nowym aparacie możliwe jest wykonywanie szerokiego zakresu badań, m.in. rezonansu głowy, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy, piersi, serca.

Inwestycja obejmująca zakup aparatu i przygotowanie pracowni kosztowała ponad 15 mln zł, z czego sam aparat 9,5 mln zł. Ponad 9 mln zł to dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia. Dzięki tej inwestycji pacjenci ze Szczecina i okolic będą mogli korzystać z nowoczesnej i szybkiej diagnostyki, co z pewnością przyczyni się do poprawy jakości opieki zdrowotnej w regionie.

