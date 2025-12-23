Szemrane "Las Vegas" w centrum miasta. Nielegalny hazard i fałszywe pieniądze

Grzegorz Kluczyński
2025-12-23 11:48

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, wspólnie z funkcjonariuszami Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego ze Szczecina, zlikwidowali w centrum miasta nielegalny punkt gier hazardowych. W trakcie akcji zabezpieczono automaty do gier i stanowiska komputerowe z grami losowymi. Policja podjęła również czynności w sprawie fałszywych pieniędzy pochodzących z tego lokalu. Jakie konsekwencje grożą za urządzanie nielegalnych gier hazardowych?

Szczecińska policja uderza w nielegalny hazard: Zabezpieczono automaty i komputery

W trakcie przeprowadzonych czynności mundurowi ujawnili i zabezpieczyli trzy automaty do gier oraz siedem stanowisk komputerowych, w tym sześć przeznaczonych dla graczy, na których zainstalowane były gry o charakterze losowym, oraz jedno stanowisko służące do obsługi punktu.

Fałszywe pieniądze w nielegalnym salonie gier w Szczecinie? Sprawą zajmuje się policja

Wobec osoby prowadzącej lokal funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą podjęli czynności dotyczące puszczenia w obieg fałszywych pieniędzy pochodzących z nielegalnego punktu gier hazardowych.

Dalsze postępowanie przygotowawcze w sprawie nielegalnych gier hazardowych prowadzą funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o grach hazardowych, za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry grożą surowe sankcje finansowe, a także odpowiedzialność karna.

Nielegalny hazard w centrum Szczecina
7 zdjęć
