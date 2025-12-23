Krzesełka na trybunach i postępy w hali basenowej

Na budowie Szczecińskiego Domu Sportu tuż przed Śświętami Bożego Narodzenia dzieje się bardzo dużo. Trwa montaż siedzisk na trybunach hali sportowej oraz hali basenowej.

- Zanim jednak zasiądą na nich kibice przed wykonawcą jeszcze wiele prac wykończeniowych - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Roboty wykończeniowe obejmują m.in. malowanie, montaż sufitów podwieszonych, balustrad, okładzin ceramicznych, wykładzin PCV oraz drzwi.

Duże zmiany widać także w hali basenowej, gdzie oprócz montażu siedzisk realizowane są prace związane z montażem membrany izolacyjnej niecki i układaniem płytek w korycie przelewowym.

Prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz

Równolegle postępują prace instalacyjne: montowane są systemy elektryczne, teletechniczne i sanitarne, w tym urządzenia technologii basenowej, wentylacji, klimatyzacji oraz węzłów cieplnych. Na zewnątrz kontynuowane są roboty drogowe.

Co powstanie w nowym Szczecińskim Domu Sportu?

W ramach inwestycji powstaje nowy basen oraz większa hala sportowa. Basen będzie miał 30 m długości, z lokalnym przegłębieniem. Powstanie również m.in.: pomieszczenie ratowników, sanitariaty i magazyn. Z kolei hala sportowa zostanie dostosowana do współczesnych wymogów licencyjnych, będzie zatem nieco wyższa i większa niż dotychczas istniejąca. Dzięki dużej kubaturze, oprócz rozgrywek sportowych będzie można w niej organizować wydarzenia w postaci koncertów. W budynku znajdą się również dwie sale bokserskie, a także zaplecze szatniowo-socjalne. Obiekt zostanie wyposażony ponadto w trybuny dla widowni.

W nową zabudowę wkomponowane zostaną elementy po starym obiekcie. Cały kompleks będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W nowym SDS-ie zainstalowana zostanie technologia mająca wpływ na ograniczenie kosztów użytkowania. Technologia wody basenowej pozwoli odzyskać do 75 procent wód popłucznych. Ponadto wykonana zostanie instalacja odzysku ciepła z wód zrzucanych z technologii basenowej. Do budowy wykorzystane zostaną elementy spełniające aktualne normy w zakresie ograniczania utraty ciepła z budynku. Obiekt będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj.Kiedy koniec budowy Szczecińskiego Domu Sportu?

Prace powinny zakończyć się w 2026 roku. Warta blisko 109 milionów inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych.

Szczeciński Dom Sportu – miejsce z historią

Zaprojektowany przez architekta Mariana Rąbka, zbudowany w latach 60. nowoczesny kompleks sportowy u zbiegu ulic Wąskiej i Felczaka był rozpoznawalnym miejscem w Szczecinie. Mieściła się tutaj hala sportowa, kryty 25-metrowy basen, hotel dla sportowców, a także basen zewnętrzny, który kilkanaście lat temu został zastąpiony nowoczesną krytą pływalnią Floating Arena. W 1970 roku ówczesny Wojewódzki Dom Sportu zdobył tytuł "Mistera 25-lecia" w plebiscycie organizowanym przez „Kurier Szczeciński” oraz szczeciński oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

