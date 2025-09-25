Szok na rynku najmu! Ceny mieszkań szybują w górę. Studenci, łapcie się za kieszeń!

Koniec wakacji i początek roku akademickiego to gorący okres na rynku najmu mieszkań. Studenci ruszają do miast, a właściciele lokali... podnoszą ceny. Z najnowszego raportu wynika, że stawki za wynajem sięgają już nawet 80 zł za metr kwadratowy! Gdzie jest najdrożej, a gdzie można znaleźć coś w rozsądnej cenie?

Warszawa najdroższa, gdzie jest taniej?

Z raportu Rankomat.pl i Rentier.io wynika, że w sierpniu 2025 roku wynajęcie 50-metrowego mieszkania w dużym mieście kosztuje przeciętnie od 2000 w mniejszych miastach do 4000 zł w Warszawie. Do tych kwot nie wlicza się rachunków za media. Oznacza to, że za metr kwadratowy w stolicy zapłacimy aż 80 zł!

- Sierpień był wyraźnie gorącym okresem na rynku najmu mieszkań. Ożywienie powodowali głównie studenci zarówno ci dopiero rozpoczynający naukę, jak i obecni, którzy z różnych względów zmieniali lokum – ocenia Anton Bubiel, prezes Rentier.io.

Gdzie ceny rosną, a gdzie spadają?

W porównaniu z poprzednim miesiącem stawki najmu wzrosły w Warszawie i Gdańsku o 1,5%. Niewielkie spadki zanotowano w Krakowie i Wrocławiu. Wyraźniej zmieniła się cena najmu w Łodzi i Białymstoku (o 2,5% na korzyść najemcy). Najbardziej urosły ceny w Gdyni (+3,7%), gdzie teraz stawka wynosi 62 zł/zł.

W porównaniu do sierpnia 2024 roku rekordowe wzrosty najmu zanotowały Toruń (+9,9%) i Lublin (+9,8%). W Częstochowie jako jedynym mieście najem nieznacznie spadł (-1,7%).

Kredyt na zakup mieszkania tańszy od najmu?

Okazuje się, że w niektórych miastach rata kredytu za mieszkanie może być niższa niż koszt jego wynajmu. Dotyczy to Szczecina, Sosnowca i Radomia. Najlepiej wypadł Sosnowiec, gdzie zapłacilibyśmy 336 zł mniej za ratę w banku niż za najem.

- W ostatnich latach poprawiła się rentowność wynajmu mieszkań dzięki wysokim stopom procentowym i zamrożeniu, co w niektórych lokalizacjach spowodowało nawet spadki cen mieszkań. Natomiast w 2025 roku trzykrotna obniżka stóp wzmocniła popyt na zakup lokali – podsumowuje Anton Bubiel.

Sprawdź ranking cen najmu mieszkań w Polsce

Szczegółowe informacje dotyczące najmu mieszkań w Polsce i kosztów z tym związanych, znajdziecie w poniższej galerii.

