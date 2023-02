Szczecin solidarny z ofiarami trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Na Pogodnie powstał wyjątkowy mural

Policja szuka człowieka w kapeluszu. To prawdopodobnie on przyniósł niewybuch do urzędu w Gryfinie

Rozpoznajecie go?

U zbiegu ulic Witkiewicza i Poniatowskiego, dosłownie w ciągu kilku dni od tragedii powstał mural, który upamiętnia ofiary tragicznego trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Jego autorem jest znany szczeciński twórca street-art, Fruit of the Lump. Wielkoformatowe malowidło, które pojawiło się na wielkiej tablicy reklamowej, przedstawia flagi obu krajów, w których doszło do tragedii i fotografie z miejsc zniszczonych przez żywioł.

Mural został szybko zauważony przez mieszkańców, którzy docenili ten skromny, aczkolwiek wymowny gest solidarności z ofiarami tragicznych wydarzeń.

"Widziałem dziś i zastawiałem się skąd tak szybka i wspaniała akcja... Super! Brawo!"

"Trochę lubię, bardziej smutno."

"Piękne!"

- czytamy m.in. w komentarzach w mediach społecznościowych.

Autorem dzieła jest Fruit of the Lump, autor licznych wielkoformatowych malowideł, które można znaleźć w przestrzeni Szczecina, m.in. murali przedstawiających szczecińską synagogę zniszczoną podczas "nocy kryształowej" czy historyczną siedzibę Teatru Lalek "Pleciuga", a także dzieła upamiętniającego słynny zimowy karambol "Ale urwał!" na ulicy Kusocińskiego czy napisu "ДЕТИ" na Wałach Chrobrego, nawiązującego do tragicznych skutków zbombardowania przez rosyjskie wojska teatru w Mariupolu.

Sonda Czy przeżyłeś kiedyś trzęsienie ziemi? Na szczęście nie. Niestety tak.