Półtoraroczne maleństwo przeżyło katusze. „Obrażenia na ciele i krwiaki na główce”. Matka i konkubent aresztowani

O tej bulwersującej sprawie informuje TVN 24. Jak czytamy, 18-miesięczne dziecko z Pyrzyc trafiło do szpitala w Szczecinie. Anonimowy informator podał, że był maltretowany, a dowodem na to są "liczne obrażenia na ciele i krwiaki w główce. Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach potwierdziła, że prowadzi postępowanie przeciwko osobom podejrzanym o znęcanie się nad małoletnimi dziećmi, nieporadnymi z uwagi na wiek, przez osoby zobowiązane do opieki nad nimi oraz o spowodowanie u jednego z dzieci obrażeń powodujących długotrwałą chorobę realnie zagrażającą życiu.

Śledczy potwierdzili, że zatrzymano dwie osoby - matkę chłopca i jej konkubenta. - Po wykonaniu czynności procesowych prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania. Wniosek został uwzględniony - przekazała TVN 24 Monika Cruz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Na ten moment trwa zbieranie materiału dowodowego przez śledczych. Na razie nie są ujawniane dalsze informacje w tej sprawie ze względu na dobro śledztwa.