Szczecin ma "najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce". Nie wszyscy się z tym zgadzają

Nagroda Property Design dla Teatru Letniego w Szczecinie

Konkurs Property Design Awards już po raz siódmy wyróżnił unikalne inwestycje oraz najlepsze projekty komercyjne i publiczne, które zostały oddane do użytku do końca 2022 roku. Teatr Letni był nominowany w kategorii "najlepsza przestrzeń publiczna" wraz z kopalnią Ignacy w Rybniku, Rynkiem w bydgoskim Starym Fordonie, Placem Pięciu Rogów i nowym placem zabaw w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Teatr Letni zwyciężył dzięki głosom czytelników portali Propertydesign.pl i Propertynews.pl oraz opiniom jury konkursowego złożonego z wybitnych architektów. Wyniki konkursu ogłoszono w czwartek, 26 stycznia, wieczorem.

Prezydent Szczecina: "Pozamiataliśmy"

Informacja o wyróżnieniu dla szczecińskiej inwestycji szybko obiegła media społecznościowe. W pierwszej kolejności wpisy pojawiły się na profilach urzędu miasta, Teatru Letniego i Szczecińskiej Agencji Artystycznej, która zarządza obiektem, a także na profilu prezydenta Szczecina.

"Mamy to! Teatr Letni z nagrodą w Property Design Awards! Pozamiataliśmy w kategorii "przestrzeń publiczna". Duma!" - napisał na Facebooku Piotr Krzystek, krótko po ogłoszeniu wyników głosowania.

"Nowy" Teatr Letni robi wrażenie

Zmodernizowany Teatr Letni im. Heleny Majdaniec jest bez wątpienia obiektem, z którego Szczecin może być dumny. Wysłużony obiekt został niemal zbudowany od podstaw, z zachowaniem najbardziej charakterystycznego elementu, czyli żelbetowego łuku, nawiązującego kształtem do Gateway Arch w Saint Louis. Powstała nowa scena z nowoczesnym zapleczem i zadaszona widownia na 2700 miejsc (wcześniej było ich około 4 tysiące). Amfiteatr zyskał również efektowną iluminację. Całość robi imponujące wrażenie.

Internauci komentują

Informacja o zwycięstwie szybko rozeszła się w mediach społecznościowych. Internauci licznie udostępniali wpisy o nagrodzie dla Teatru Letniego. Pojawiło się również mnóstwo komentarzy:

"Brawo Szczecin!"

"Możemy być dumni z obiektu, jest naprawdę piękny."

"Wielkie gratulacje dla pomysłodawców, projektantów i wykonawców."

"Gratuluję! Obiekt robi wrażenie."

"Szach i mat! Brawo!"

- piszą internauci.

Są też słowa krytyki

Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm. Wielu mieszkańców wypomniało władzom miasta, że po modernizacji Teatr Letni stał się niedostępną "twierdzą". Nie chodzi tylko o to, że dotychczas otwarta widownia, jest dostępna wyłącznie podczas wydarzeń odbywających się w amfiteatrze, ale także o zlikwidowanie przejścia między ulicą Słowackiego i spacerową alejką nad jeziorem Rusałka. O ponowne udostępnienie popularnego ciągu komunikacyjnego apelują sami mieszkańcy, miejscy aktywiści i radni. Bezskutecznie. W odpowiedzi miasto zaoferowało... okazjonalne zwiedzanie Teatru Letniego.

"A jury konkursu wie o zamkniętej bramie?"

"Przestrzeń publiczna, która jest zamykana zaraz po występach..."

"Ale tam nie można wejść bez biletu, to co to za przestrzeń?"

"Niestety tę "przestrzeń publiczną" dzieli podwójny wysoki płot od ludzi."

"Przestrzeń publiczna, na którą nie ma wstępu? Ciekawe podejście!"

""Przestrzeń publiczna zamknięta" i uniemożliwiająca przejście parkowymi alejkami."

- czytamy w komentarzach.

