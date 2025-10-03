Święto złotego trunku w centrum miasta. Rozpoczął się Oktoberfest Szczecin

Na odwiedzających Aleję Kwiatową czeka bogaty wybór trunków – od klasycznych piw rzemieślniczych po nowoczesne, smakowe interpretacje, zaspokajające gusta zarówno doświadczonych smakoszy, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z piwem. Nie zabraknie również opcji bezalkoholowych. Oktoberfest Szczecin to idealna okazja, by zanurzyć się w atmosferze bawarskiego święta, nie wyjeżdżając z Polski.

Oktoberfest Szczecin 2025: Najlepsi piwowarzy i piwne klasyki

Wśród wystawców tegorocznego Oktoberfest Szczecin znajdą się cenione browary, takie jak Browar Odrzański, Pod Zamkiem, Miejski Browar Stargard, Gryfus, Dobosz, Witnica czy Lubrow. Jak informuje Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, bawarską tradycję reprezentować będą Browary Kalea i Erl Bräu. Swoją premierę w Szczecinie będą mieli Wrowar Brewing, Browar Lobster oraz projekt „Barmani na wynos”. Dla miłośników klasyki nie zabraknie piwnych specjałów prosto z niemieckiego Oktoberfestu, a także nalewek od Pijanej Wiśni oraz trunków z lokalnej Destylarni Sedina.

Oktoberfest Szczecin to nie tylko piwo!

Organizatorzy Oktoberfest Szczecin zadbali również o bogatą ofertę gastronomiczną. W specjalnej strefie będzie można skosztować różnorodnych potraw, takich jak burgery, langosze, naleśniki, ryby, dziczyzna i słodkości. To doskonała okazja, by spróbować lokalnych specjałów i połączyć je z wybranym piwem.

Ale Oktoberfest Szczecin 2025 to nie tylko uczta dla podniebienia! Na uczestników czeka również bogaty program artystyczny, obejmujący koncerty, sety DJ-skie, stand-up, konkursy i quizy tematyczne. Na scenie wystąpią m.in. Pilgrims of The Seven Skies, Offensywa oraz młody zespół Divermen. O dawkę humoru zadba stand-uper Tomasz Biskup. Nie zabraknie również prelekcji i spotkań edukacyjnych. Goście będą mogli wziąć udział w wykładach przygotowanych przez Łukasza Anczyka (blog Opiwatele) i Tomasza Wieczorka, a także zobaczyć pokaz warzenia piwa prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych.

"Pivny spacer" po Szczecinie: Odkryj piwną historię miasta

Podczas Oktoberfest Szczecin będzie można wziąć udział w bezpłatnych spacerach ze znanym przewodnikiem miejskim Tomkiem Wieczorkiem. „Pivny spacer” to wyjątkowa okazja, by poznać piwną historię Szczecina. Wycieczki odbędą się w sobotę i niedzielę o godzinie 16:00, a start zaplanowano w Centrum Informacji Turystycznej w Alei Kwiatowej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Oktoberfest Szczecin 2025 – program

Piątek (3 października)

16:00 – Rozpoczęcie imprezy

16:30-17:30 – „Poznajcie nasze browary” – prezentacje wybranych browarów

18:00-18:30 – Prelekcja „Jak powstaje piwo, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć na jego temat” (Łukasz Anczyk, blog Opiwatele)

18:30-19:00 – Quiz piwny z nagrodami

20:00-21:00 – Koncert zespołu „Pilgrims of The Seven Skies”

21:30-24:00 – DJ set (The Deep In My Soul collective)

24:00 – Zakończenie imprezy

Sobota (4 października)

12:00 – Rozpoczęcie drugiego dnia imprezy

12:30-18:00 – Pokaz warzenia piwa (Zachodniopomorski oddział PSPD)

13:00-13:45 – Prelekcja „Różnorodność w piwowarstwie od zarania dziejów. Jak sobie z nią dziś radzić?” (Łukasz Anczyk, blog Opiwatele)

14:00-15:00 – Prelekcja „Kto pierwszy warzył piwo?” (Tomasz Wieczorek)

15:30-16:00 – „Poznajcie nasze browary” – prezentacje wybranych browarów

16:00-18:00 – „Pivny Szczecin” – spacer z przewodnikiem szlakiem piwa

16:30-17:00 – Quiz piwny z nagrodami

17:00-17:45 – Prelekcja „Food-pairing, czyli o łączeniu potraw z piwem” (Łukasz Anczyk, blog Opiwatele)

18:00-19:00 – „Przez zabawę do wiedzy - degustacja stylów piwnych z udziałem publiczności” (Łukasz Anczyk, blog Opiwatele)

20:00-21:00 – Koncert zespołu „Offensywa”

21:30-22:20 – Stand up (Tomasz Biskup)

22:30-24:00 – DJ set (The Deep In My Soul collective)

24:00 – Zakończenie imprezy

Niedziela (5 października)

12:00 – Rozpoczęcie trzeciego dnia imprezy

13:00-14:00 – Koncert zespołu „Divermen”

14:00-15:00 – Quiz piwny z nagrodami

15:00-16:00 – Prelekcja: „Dlaczego piwo przez wieki było najbezpieczniejszym piciem?” (Tomasz Wieczorek)

16:00-18:00 – „Pivny Szczecin” - spacer z przewodnikiem szlakiem piwa

18:00 – Zakończenie imprezy

Godziny otwarcia Oktoberfest Szczecin 2025:

Piątek: 16:00 – 00:00

Sobota: 12:00 – 00:00

Niedziela: 12:00 – 18:00