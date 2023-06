i Autor: Domin Strzelanina w Szczecinie. W mieszkaniu znaleziono trzy ciała

Co tam się wydarzyło?

Strzelanina w Szczecinie. Prokuratura ujawnia pierwsze szczegóły. "Zbrodnia zabójstwa"

To, co wydarzyło się w czwartkowy wieczór, na długo pozostanie w pamięci mieszkańców kameralnego osiedla przy ul. Kasjopei w północnej części Szczecina. Rozegrały się sceny jak z filmu sensacyjnego. Padły strzały, do akcji wkroczyli antyterroryści. Są trzy ofiary śmiertelne. Co tak naprawdę wydarzyło się na Warszewie? Prokuratura ujawnia wstępne szczegóły.