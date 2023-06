Mieszkańcy w szoku

Ludzie zapłacili grube pieniądze, żeby tu zamieszkać, a teraz takie COŚ. Strzelanina na prestiżowym osiedlu w Szczecinie

Nie milkną echa tragicznych wydarzeń, do jakich doszło w czwartkowy wieczór na ulicy Kasjopei w Szczecinie. Doszło tam do strzelaniny i interwencji policyjnych antyterrorystów. W mieszkaniu, w którym doszło do dramatu, znaleziono ciała trzech osób. Nie tylko sąsiedzi, ale też szczecinianie, którzy przyjeżdżają na zakupy do pobliskiego supermarketu, są zszokowani. Ich zdaniem, była to bardzo spokojna okolica, przez wielu szczecinian określana mianem "prestiżowej".