Horror!

Strzelanina na szczecińskim Warszewie. Antyterroryści w akcji. W mieszkaniu znaleziono trzy ciała

Do scen jak z filmu sensacyjnego doszło w czwartek, 15 czerwca na szczecińskim Warszewie. Na osiedlu domów jednorodzinnych na ulicy Kasjopei doszło do strzelaniny. Na miejscu są policyjni antyterroryści. Trwa również ewakuacja okolicznych mieszkańców. Według najnowszych doniesień, w mieszkaniu, w którym doszło do dramatycznych zdarzeń, znaleziono trzy ciała.