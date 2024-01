Starszy mężczyzna wyszedł z domu i przepadł bez wieści. Gdzie jest pan Tadeusz?

Wciąż nie ma pasów ani świateł. Dostawili znaki, by było bezpieczniej

79-latek zaginął 12 października 2023 r. Wyszedł z domu na Pomorzanach i do chwili obecnej nie powrócił. Jak informuje policja, w dniu zaginięcia mógł przebywać w rejonie ul. Białowieskiej. Wiadomo, że mógł być wtedy ubrany w koszulę w biało-różowo-granatową kratę, brązowe spodnie i granatową pikowaną kamizelkę.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat zaginionego 79-latka, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie pod numerem telefonu 47 78 13 855 lub najbliższą jednostką policji. Każda, nawet najdrobniejsza informacja, może być kluczowa dla odnalezienia zaginionego.

"Zwracamy się również z gorącą prośbą do społeczności lokalnej o udostępnianie informacji na platformach społecznościowych. To może znacząco przyczynić się do skuteczności poszukiwań" - apeluje szczecińska policja.

Zaginiony Tadeusz Słowiński

