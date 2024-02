Kumulacja w LOTTO. Ile można wygrać w losowaniu 10.02.2024? To ogromna kasa!

Do tej pory badanie wykonywane było „ręcznie” – pobrany od pacjenta materiał posiewany był metodą manualną. Po inkubacji w cieplarce diagności laboratoryjni identyfikowali wyhodowane w ten sposób drobnoustroje i określali ich wrażliwość na leki. Teraz znaczna część procesu została zautomatyzowana, a zintegrowane z aparatem WASP nowoczesne podłoża transportowe przyspieszają diagnostykę sepsy i innych poważnych zakażeń. To z kolei wpływa na efektywne leczenie pacjentów, którzy otrzymują szybszą i skuteczniejszą pomoc.

– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nigdy nie zawodzi! Kolejna darowizna w postaci systemu do posiewów bardzo nas ucieszyła. Sprzęt usprawnił pracę laboratorium mikrobiologicznego, przyspieszył diagnostykę i wdrożenie odpowiedniego leczenia – mówi Małgorzata Usielska, dyrektor SPWSZ. – Z całego serca dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę i zakup – począwszy od wolontariuszy i darczyńców, poprzez cały zespół fundacji, na niezastąpionych Państwu Owsiakach kończąc. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni.

Szpital swoją wdzięczność zamanifestował już w ubiegłym roku, kiedy to zaoferował uczestnikom Najpiękniejszego Festiwalu Świata – Pol’and’Rock – badania wątroby. Personel szpitala przy ul. Arkońskiej wykonał wówczas 423 badania elastografii wątroby, które dały pacjentom informacje na temat poziomu stłuszczenia lub ryzyka marskości. Było to możliwe dzięki zaproszeniu SPWSZ do współtworzenia Strefy Pomorza Zachodniego, która kolejny rok z rzędu oferowała festiwalowiczom mnóstwo atrakcji.

– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra z naszymi szpitalami od samego początku. I niech gra, bo dzięki temu każdego roku placówki otrzymują nowoczesny sprzęt, który pozwala szybciej i skuteczniej podejmować akcje ratujące ludzkie życie. Przez ponad 30 lat marszałkowskie jednostki ochrony zdrowia otrzymały od fundacji Jurka Owsiaka aparaturę wartą ponad 55 mln zł. To tysiące bardzo potrzebnych urządzeń dla m.in. oddziałów neonatologicznych, pediatrycznych, laryngologicznych, ortopedycznych, geriatrycznych czy neurologicznych. Właściwie nie ma takiego miejsca, w którym kadra medyczna nie korzysta ze sprzętu opatrzonego czerwonym serduszkiem Orkiestry. To wyjątkowy symbol, bo kojarzony z dobrocią, hojnością i solidarnością z drugim człowiekiem – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Cieszę się też, że na Pomorzu Zachodnim zagościł festiwal Pol’and’Rock, bo to najlepsze podziękowanie dla wszystkich, którzy włączają się w finały WOŚP – dodaje marszałek.

Koszt darowizny – zautomatyzowanego systemu do posiewów próbek mikrobiologicznych WASP – wyniósł dokładnie 1 601 500,00 zł.

