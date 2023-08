Zbadali młodych na Pol'and'Rock. Wyniki zaskoczyły nawet samych lekarzy

Groźne bakterie i sinice paraliżują kąpieliska. Tutaj nie wchodź do wody!

Badania trwały trzy dni i odbywały się w czwartek, piątek i sobotę, 3, 4 i 5 sierpnia. Mobilny gabinet ulokowany został w zaaranżowanym do tego celu kontenerze ustawionym na terenie festiwalowej Strefy Pomorza Zachodniego. Za organizację i przeprowadzenie badań odpowiadał Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie. Elastografia wątroby zwana także FibroScanem to nieinwazyjne badanie, przypominające nieco USG. Polega ono na tym, że po przyłożeniu do ciała pacjenta drgającej głowicy, wytworzona zostaje fala uderzeniowa, której prędkość rozchodzenia jest rejestrowana i analizowana przez urządzenie. Wynik określa stopień włóknienia i stłuszczenia wątroby. Dlatego FibroScan nazywany jest często "bezinwazyjną biopsją wątroby". Dzięki niemu przeszkolony personel może określić m.in. stopień stłuszczenia narządu lub ryzyko marskości.

Czy uczestnicy Pol'and'Rock Festival mieli zdrowe wątroby?

W badaniach elastografii wątroby podczas festiwalu pod Czaplinkiem wzięły udział 423 osoby. Doświadczone w wykonywaniu elastografii wątroby techniczki ze szpitala przy ul. Arkońskiej przebadały łącznie 198 kobiet i 225 mężczyzn. U ponad jednej trzeciej badanych stwierdzono różne poziomy stłuszczenia, a u jednego pacjenta marskość.

Wyniki badań wykazały, że zdecydowanie zdrowsze wątroby mają kobiety.

- U 73 procent pacjentek nie stwierdzono stłuszczenia wątroby - informuje Tomasz Owsik-Kozłowski ze szpitala wojewódzkiego. - Kolejne 20 procent miało stłuszczenie 1. lub 2. stopnia (niewielkie lub umiarkowane). 3. i 4. stopień stwierdzono, kolejno, u 5 i 2 procent badanych.

Nieco gorzej wyglądają statystyki dotyczące mężczyzn. Brak stłuszczenia dotyczył 57 procent badanych, 1. i 2. stopień stwierdzono u 33 procent pacjentów, zaś najwyższe poziomy u 6 procent (3. stopień) i 4 procent (4. stopień) badanych mężczyzn.

- U jednego pacjenta wyniki sugerowały marskość wątroby - dodaje rzecznik szpitala. - Mężczyzna znał diagnozę, ale od kilku lat świadomie unikał lekarzy. Po badaniu wykonanym podczas festiwalu obiecał, że wróci do specjalisty.

Pacjenci i osoby odwiedzające Strefę Pomorza Zachodniego informowani byli m.in. o czynnikach ryzyka, wśród których wymieniane są nadużywanie alkoholu, niektórych leków i innych substancji toksycznych. Ponadto, wpływ na stłuszczenie mogą mieć otyłość, niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej czy cukrzyca prowadzące do niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby.

Duże zainteresowanie badaniami

Badania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników festiwalu. Jak dodaje Tomasz Owsik-Kozłowski, w "szczycie" najwytrwalsi festiwalowicze czekali na swoją kolej do badania nawet trzy godziny.

Badania wątroby nie były jedyną aktywnością szczecińskiego szpitala wojewódzkiego podczas tegorocznej edycji Pol’and’Rock Festival. Reprezentująca placówkę prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, która na co dzień oddziałem chorób zakaźnych, hepatologii i transplantacji wątroby, opowiedziała o profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób wątroby podczas wystąpienia zatytułowanego "Co Ci leży na wątrobie", które odbyło się w namiocie warsztatowym Akademii Sztuk Przepięknych.

