Śnięte ryby w Odrze. Czy to złota alga? Wyniki badań są jednoznaczne

Są wyniki badań w kierunku złotej algi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował, że pełna analiza próbek pobranych 2 czerwca z trzech lokalizacji – Bulwaru Piastowskiego, Kanału Zielonego i Mariny Dąbie – nie wykazała obecności Prymnesium cf. parvum.

Rzecznik WIOŚ Michał Ruczyński podkreślił, że badania wykonano zgodnie z procedurą monitorowania interwencyjnego opracowaną po tragedii z 2022 r.

– Analiza wyników badań nie wykazała obecności złotej algi w żadnym z miejsc – przekazał.

Wysokie zasolenie i dramatycznie niski tlen

Choć algi nie ma, parametry wody są alarmujące. W próbkach z Odry i jeziora Dąbie stwierdzono:

bardzo niskie stężenie tlenu – przy Bulwarze Piastowskim zaledwie 1,76 mg/l (ryby potrzebują min. 4 mg/l),

nasycenie tlenem na poziomie 20 proc.,

wysokie zasolenie – przewodność ponad 1300 µS/cm,

wysokie stężenia związków azotu i fosforu, szczególnie w jeziorze Dąbie.

To warunki sprzyjające gwałtownemu rozwojowi fitoplanktonu, który dodatkowo „zjada” tlen z wody. WIOŚ wskazuje, że to właśnie przyducha jest główną przyczyną śnięcia ryb i mięczaków.

Cofka i zanieczyszczenia pogarszają sytuację

Rzecznik szczecińskich Wód Polskich Marek Synowiecki tłumaczy, że na Odrze występuje obecnie zjawisko tzw. umiarkowanej cofki – północny wiatr wpycha do rzeki bardziej zasoloną wodę z Zalewu Szczecińskiego. Do tego dochodzą zanieczyszczone wody opadowe.

Synowiecki uspokaja jednak, że zjawisko ma charakter lokalny, a nie masowy:

- Gwałtowne spadki tlenu odnotowujemy w lokalnych zastoiskach i na odcinku miejskim. Nie ma to nic wspólnego z algami ani domniemaną katastrofą ekologiczną - tłumaczy.

Patrole na wodzie i codzienne pomiary

Od 30 maja Wody Polskie prowadzą stały monitoring Odry i Regalicy. Specjalna jednostka patroluje m.in.:

Kanał Zielony,

Odrę Zachodnią,

okolice Trasy Zamkowej,

port jachtowy na jeziorze Dąbie.

Służby reagują na każde zgłoszenie od mieszkańców i wędkarzy. Dyżury mają być kontynuowane przez cały długi weekend.

Co stwierdzono podczas oględzin?

WIOŚ potwierdza, że:

przy Bulwarze Piastowskim znaleziono liczne martwe mięczaki i pojedyncze małe ryby,

w Kanale Zielonym – liczne śnięte ryby małych rozmiarów, gromadzące się w roślinności.

To efekt niskiego tlenu i wysokiego zasolenia, a nie działania toksyn złotej algi.

Wnioski są jasne

Odra w Szczecinie przechodzi obecnie lokalny epizod przyduchy, wywołany kombinacją:

wysokich temperatur,

braku opadów,

niskich stanów wód,

cofki,

zanieczyszczeń i przeżyźnienia.

To trudne warunki dla ryb, ale – jak podkreślają służby – nie mamy do czynienia z powtórką katastrofy z 2022 r.

34

Quiz geograficzny. Znasz rzeki przepływające przez woj. lubelskie? Pytanie 1 z 10 Która rzeka przepływająca przez Lublin jest największa? Bystrzyca Czechówka Czerniejówka Następne pytanie