Śnięte ryby w Odrze. Czy to złota alga? Wyniki badań są jednoznaczne

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Są wyniki badań w kierunku złotej algi
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował, że pełna analiza próbek pobranych 2 czerwca z trzech lokalizacji – Bulwaru Piastowskiego, Kanału Zielonego i Mariny Dąbie – nie wykazała obecności Prymnesium cf. parvum.
Rzecznik WIOŚ Michał Ruczyński podkreślił, że badania wykonano zgodnie z procedurą monitorowania interwencyjnego opracowaną po tragedii z 2022 r.
– Analiza wyników badań nie wykazała obecności złotej algi w żadnym z miejsc – przekazał.
Wysokie zasolenie i dramatycznie niski tlen
Choć algi nie ma, parametry wody są alarmujące. W próbkach z Odry i jeziora Dąbie stwierdzono:
- bardzo niskie stężenie tlenu – przy Bulwarze Piastowskim zaledwie 1,76 mg/l (ryby potrzebują min. 4 mg/l),
- nasycenie tlenem na poziomie 20 proc.,
- wysokie zasolenie – przewodność ponad 1300 µS/cm,
- wysokie stężenia związków azotu i fosforu, szczególnie w jeziorze Dąbie.
To warunki sprzyjające gwałtownemu rozwojowi fitoplanktonu, który dodatkowo „zjada” tlen z wody. WIOŚ wskazuje, że to właśnie przyducha jest główną przyczyną śnięcia ryb i mięczaków.
Cofka i zanieczyszczenia pogarszają sytuację
Rzecznik szczecińskich Wód Polskich Marek Synowiecki tłumaczy, że na Odrze występuje obecnie zjawisko tzw. umiarkowanej cofki – północny wiatr wpycha do rzeki bardziej zasoloną wodę z Zalewu Szczecińskiego. Do tego dochodzą zanieczyszczone wody opadowe.
Synowiecki uspokaja jednak, że zjawisko ma charakter lokalny, a nie masowy:
- Gwałtowne spadki tlenu odnotowujemy w lokalnych zastoiskach i na odcinku miejskim. Nie ma to nic wspólnego z algami ani domniemaną katastrofą ekologiczną - tłumaczy.
Patrole na wodzie i codzienne pomiary
Od 30 maja Wody Polskie prowadzą stały monitoring Odry i Regalicy. Specjalna jednostka patroluje m.in.:
- Kanał Zielony,
- Odrę Zachodnią,
- okolice Trasy Zamkowej,
- port jachtowy na jeziorze Dąbie.
Służby reagują na każde zgłoszenie od mieszkańców i wędkarzy. Dyżury mają być kontynuowane przez cały długi weekend.
Co stwierdzono podczas oględzin?
WIOŚ potwierdza, że:
- przy Bulwarze Piastowskim znaleziono liczne martwe mięczaki i pojedyncze małe ryby,
- w Kanale Zielonym – liczne śnięte ryby małych rozmiarów, gromadzące się w roślinności.
To efekt niskiego tlenu i wysokiego zasolenia, a nie działania toksyn złotej algi.
Wnioski są jasne
Odra w Szczecinie przechodzi obecnie lokalny epizod przyduchy, wywołany kombinacją:
- wysokich temperatur,
- braku opadów,
- niskich stanów wód,
- cofki,
- zanieczyszczeń i przeżyźnienia.
To trudne warunki dla ryb, ale – jak podkreślają służby – nie mamy do czynienia z powtórką katastrofy z 2022 r.