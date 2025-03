Szokujące wyniki kontroli

Skontrolowali turecką ciężarówkę. Inspektorzy nie wierzyli własnym oczom. Kierowca dostał 24 mandaty!

Inspektorzy ITD w Świnoujściu przeprowadzili kontrolę drogową tureckiego przewoźnika. Ciężarówka przewoziła materiały budowlane ze Szwecji do Turcji. To, co wykryto podczas kontroli, po prostu nie mieści się w głowie! Kierowca został ukarany 24 mandatami, a na przewoźnika nałożono ogromną karę finansową.