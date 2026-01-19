Samochód wylądował w rowie. Policjanci uratowali kota

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-19 8:54

Dramatyczne sceny rozegrały się na terenie gminy Recz (woj. zachodniopomorskie), gdzie doszło do wypadku drogowego. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie, zabezpieczając miejsce zdarzenia, dokonali nietypowego odkrycia. Pod kołem jednego z pojazdów znaleźli kota! Zwierzę, jak się okazało, należało do poszkodowanych w wypadku i podróżowało z nimi autem. Mundurowi natychmiast ruszyli na pomoc czworonogowi, który był mokry, zziębnięty i przerażony.

Kocie szczęście w nieszczęściu. Policjanci bohaterami!

Do zdarzenia doszło, gdy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Choszczna zostali wezwani do wypadku na terenie gminy Recz. Po zabezpieczeniu miejsca i ustaleniu przyczyn zdarzenia, funkcjonariusze przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanym. Wtedy właśnie zauważyli coś niepokojącego.

„Pod przednim kołem pojazdu znajdował się kot”

– informuje Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie.

Okazało się, że zwierzę podróżowało z uczestnikami wypadku. Było w szoku, mokre i przemarznięte. Poszkodowani w wypadku zostali zabrani do szpitala, a policjanci postanowili zaopiekować się kotem.

Policyjna interwencja z happy endem

Funkcjonariusze niezwłocznie zabrali wystraszonego kota z miejsca wypadku. Zapewnili mu ciepłe schronienie i przewieźli do schroniska dla zwierząt. Tam kot został otoczony profesjonalną opieką i mógł wreszcie odetchnąć po traumatycznych przeżyciach.

„Na szczęście ta nietypowa interwencja miała szczęśliwe zakończenie. Kot, choć wyraźnie przestraszony, nie odniósł obrażeń i trafił pod opiekę, gdzie mógł się uspokoić po trudnych chwilach”

– poinformowali policjanci.

Apel policji: Bezpieczny transport zwierząt

Ta historia to dowód na to, że praca policjanta to nie tylko ściganie przestępców, ale także pomoc zwierzętom w potrzebie. Policjanci z Choszczna po raz kolejny pokazali swoje oddanie i profesjonalizm.

Przy okazji tego zdarzenia, policja apeluje do wszystkich właścicieli zwierząt o odpowiedzialny transport swoich pupili.

„Zwierzęta przewożone w pojazdach powinny być odpowiednio zabezpieczone, tak aby nie stanowiły zagrożenia ani dla siebie, ani dla kierujących oraz innych uczestników ruchu drogowego”

– przypominają funkcjonariusze.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze to podstawa!

Policjanci uratowali kota z wypadku
