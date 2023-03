Radny "czuje, że rymuje". Poszło o blaszany płot

Prace archeologiczne i sensacyjne odkrycie na Podzamczu

Prace archeologiczne, mające na celu odnalezienie pozostałości świątyni, która stała na Rynku Nowym przed setkami lat, rozpoczęły się w sierpniu 2022 roku. Kościół św. Mikołaja stał na Rynku Nowym do początku XIX wieku. Świątynię strawił pożar, a jej pozostałości rozebrano. Fragmenty fundamentów jednak pozostały i znajdują się zaledwie kilkadziesiąt centymetrów pod kamiennym brukiem.

Rynek, który wcześniej pełnił mało reprezentacyjną rolę parkingu, został otoczony płotem i rozpoczęto wykopaliska. Na ich efekt nie trzeba było długo czekać. Zaledwie dwa tygodnie po rozpoczęciu prac, archeolodzy dokonali sensacyjnego odkrycia. Odsłonięte relikty, które miały pochodzić z XIV wieku, okazały się starsze niż zakładano. Ich pochodzenie szacuje się na XIII wiek.

Radnemu nie podoba się blaszany płot

Archeolodzy opuścili Rynek Nowy pod koniec 2022 roku, jednak płot pozostał. Odkryte pamiątki z przeszłości zostały tymczasowo zabezpieczone, by w przyszłości, podczas przebudowy placu, mogły zostać wyeksponowane dla mieszkańców i turystów. Ogrodzenie nie podoba się jednak szczecińskiemu radnemu Robertowi Stankiewiczowi, który domaga się jego usunięcia i wystosował w tej sprawie interpelację do prezydenta miasta.

"Dlaczego ogrodzenie do tej pory nie zostało zdemontowane i kiedy Zarząd Miasta planuje to uczynić? W jaki sposób Zarząd Miasta chce zagospodarować przedmiotowy plac?" - czytamy m.in. w interpelacji.

"Poetycka" interpelacja

Żeby "wzmocnić przekaz" radny postanowił wzbogacić swoją interpelację o krótki wiersz, w którym streścił swoje przemyślenia.

"A nasza Starówka -

miała być Ikoną miasta

a tymczasem wygląda jak -

falista blacha do ciasta..."

- brzmi rymowanka stworzona przez radnego Stankiewicza.

Wszystko wskazuje na to, że w tym przypadku nie pomoże nawet poetycki talent radnego, a do widoku blaszanego płotu będzie trzeba się przyzwyczaić. Chociaż po wykopaliskach kostka brukowa wróciła na swoje miejsce, to ze względu na to, co znajduje się pod ziemią, plac nie nadaje się do użytkowania. Prawdopodobnie płyta Rynku Nowego zostanie przywrócona do użytku dopiero po jego modernizacji w ramach projektu "Cztery place Starego Miasta", którego realizacja z powodu oszczędności w miejskiej kasie, może się znacznie opóźnić.

Oficjalną odpowiedź przedstawicieli władz miasta na tę "poetycką" interpelację poznamy najprawdopodobniej w ciągu najbliższych kilku tygodni.

