"To co dzieje się z komunikacją miejską w Szczecinie od wielu miesięcy można podsumować jako transportowa tragedia" - takim stwierdzeniem rozpoczyna się interpelacja, którą radny Przemysław Słowik wystosował do prezydenta Szczecina. Chodzi przede wszystkim o liczne cięcia połączeń na liniach tramwajowych i autobusowych, które uderzają bezpośrednio w pasażerów. Trasy są skracane, a pojazdy komunikacji miejskiej coraz częściej niespodziewanie "wypadają" z rozkładu jazdy, co sprawia, że nie tylko trzeba długo czekać na przystankach, ale też nie da się zaplanować podróży. Jak twierdzi radny "w tym miesiącu to jest już armagedon komunikacji miejskiej".

"Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, polityka transportowa GMS (Gminy Miasto Szczecin - red.) nie była skierowana na rozwój transportu zrównoważonego, a przede wszystkim, na inwestowanie w transport indywidualny, samochodowy. Dzisiaj mamy tego efekt. Na początek roku szkolnego i tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego, komunikacja miejska praktycznie przestaje funkcjonować" - czytamy m.in. w interpelacji.

"Może czas najwyższy, na radykalną zmianę nawyków transportowych?"

Zdaniem radnego transport publiczny w mieście "musi być przede wszystkim dostępny, niezawodny, taki na którym można polegać kiedy chcemy dojechać na czas do pracy, szkoły, na uczelnie czy na umówione spotkanie". Przemysław Słowik podkreśla jednak, że obecny stan szczecińskiej komunikacji miejskiej "jest tego absolutnym zaprzeczeniem", w związku z czym ma dla prezydenta propozycję, by przestał korzystać ze służbowego auta i przesiadł się na transport zbiorowy, by osobiście przekonać się o jego katastrofalnej kondycji.

"Obawiam się, że Pan Prezydent jako osoba nie korzystająca z komunikacji miejskiej, a polegająca przede wszystkim na poruszaniu się samochodami, nie ma pojęcia jak w praktyce wygląda dramat pasażerów szczecińskich autobusów i tramwajów. Może czas najwyższy, żeby przestał Pan korzystać ze służbowego auta, a najlepiej całkiem porzucił auto na rzecz komunikacji miejskiej. Może czas najwyższy, na radykalną zmianę nawyków transportowych Pana Prezydenta, skoro nie jest Pan w stanie zrozumieć, jak powinien wyglądać zrównoważony transport w XXI wieku?" - pisze radny.

Przemysław Słowik pyta m.in. w swojej interpelacji, ile kilometrów pokonał w ostatnich latach pojazdami służbowymi i jak często korzysta z komunikacji miejskiej. Kolejne pytania dotyczą zatrudnienia w spółkach transportowych, rekrutacji nowych kierowców i motorniczych oraz planowanych działań mających na celu przywrócenie normalnego funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Wyzwanie dla prezydenta

Ostatnie pytanie, które jest wyzwaniem rzuconym Piotrowi Krzystkowi brzmi: "Czy zrezygnuje Pan na miesiąc z korzystania z auta służbowego i prywatnego aby osobiście doświadczyć jak obecnie (nie)funkcjonuje komunikacja publiczna w Szczecinie?"

Czy prezydent podejmie się tego wyzwania? Odpowiedź na interpelację radnego Słowika poznamy najprawdopodobniej w ciągu najbliższych tygodni.

