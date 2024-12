Przygotowaliśmy dla Was zestaw 12 obrazków przedstawiających znane logotypy. Żeby trochę urozmaicić całą zabawę, ze znaków towarowych popularnych marek usunęliśmy to, co najbardziej pozwala je zidentyfikować, czyli ich nazwy. Niby zmieniło się niewiele, gdyż kształt i oprawa graficzna pozostają wciąż takie same, jednak brakuje najważniejszej informacji. Czy jesteście w stanie rozpoznać marki, które przedstawiają te "odchudzone" logotypy? Przekonajcie się, rozwiązując poniższy quiz!

QUIZ: Usunęliśmy nazwy z logotypów znanych firm. Potrafisz je rozpoznać? Pytanie 1 z 12 Czyje to logo? Lidl IKEA Biedronka Następne pytanie

