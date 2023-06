Beata Kozidrak przyznaje, że od zawsze śpiewa tylko o tym, co jej prawdziwie w duszy gra i trzeba przyznać, że robi to znakomicie. Kto bowiem nie zna słów piosenek zespołu BAJM, które od końca lat 70. ubiegłego wieku bawią publiczność. Pytanie, jak dobrze znacie słowa piosenek tego zespołu?! Zapraszamy do zabawy!

QUIZ. Tylko prawdziwi fani zespołu BAJM, będą w stanie odpowiedzieć na te pytania Pytanie 1 z 10 To był protest song, w którym "Józek" w rzeczywistości był Wojciechem Jaruzelskim. Które słowa tej piosenki są prawdziwe Szukaj więc w pamięci słodkich wierszy Szukaj więc w pamięci słodkich słów Szukaj więc w pamięci słodkich ust Dalej

