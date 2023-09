i Autor: SHUTTERSTOCK QUIZ

QUIZ. Takie imiona spotkasz tylko na Śląsku. Słyszałeś je kiedykolwiek?

Język śląski to zdecydowanie klucz do serc Ślązaków. A jakbyście jeszcze pamiętali Bercika ze "Świętej wojny", to sukces murowany. A wiecie co znaczy to imię po Śląsku? Może znacie śląskie imiona. Swoją wiedze możecie sprawdzić w naszym quizie. Sprawdźcie, czy dacie radę. Do dzieła!