Nadleśnictwo Kliniska pobiło w ten sposób niechlubny rekord w skali całego kraju. Podejrzenia o tym, że w okolicy grasuje podpalacz, potwierdza fakt, że do pożarów dochodzi regularnie, w tym samym czasie i o tej samej porze dnia. Co czterech takich sytuacji doszło w okolicy Przemocza, około godz. 22:00. Na miejscu znaleziono podpałkę do grilla przykrytą ściółką.

- Uważamy, że te pożary są działaniem podpalacza – apeluje na antenie Radia Szczecin Mateusz Bzdęga z Nadleśnictwa Kliniska. - Jeżeli ktokolwiek posiada informacje na temat tych podpaleń, prosimy o kontakt.

Nadleśnictwo zaapelowało na swojej stronie internetowej o pomoc w znalezieniu podpalacza. Nagroda to 5 tysięcy złotych. Zostanie ona wypłacona po udowodnieniu winy i skazaniu sprawcy prawomocnym wyrokiem. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat podpaleń, proszone są o kontakt pod numerami telefonów: 600 808 453, 91 431 21 24 lub pod numerami alarmowymi 112 i 997. Każda informacja może być cenna i pomóc w ujęciu sprawcy oraz zapobiec kolejnym pożarom.

W lasach cały czas panuje wysoki stopień zagrożenia pożarowego, dlatego zalecana jest szczególna ostrożność i przestrzeganie nakazów i zakazów. Leśnicy wystawiają mandaty m.in. za palenie papierosów w miejscach niedozwolonych i pozostawianie grilla, na którym tli się ogień.

W lesie grasuje podpalacz? Nadleśnictwo wyznaczyło nagrodę

