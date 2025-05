Kolejne cięcia etatów. Niemiecki gigant zwalnia pracowników

Kradł zamki do drzwi w markecie budowlanym. Białorusin dostał "bilet w jedną stronę"

Wrócił do Polski i zginął. Zakatowali Gracjana w centrum Międzyzdrojów. "Był życiowym optymistą"

Spis treści

Aldi tnie etaty! Niemiecki gigant zwalnia pracowników

Aldi jako jeden z najpopularniejszych dyskontów w Europie, znany z niskich cen i szerokiego asortymentu produktów, zaskoczył swoich pracowników! Niemiecki gigant handlowy planuje bowiem zwolnienia. Tak odważne zmiany ma wprowadzić sieć dyskontów Aldi Süd. Zgodnie z dotychczasowymi informacjami wiadomo, że do 2026 roku pracę stracić ma 100 osób.

Aldi Süd przenosi biura do Indii i Rumunii. Te osoby stracą pracę

Cięcia dotkną głównie centralę Aldi Süd w Mülheim an der Ruhr, gdzie obecnie pracuje około 100 osób w dziale księgowości. Według informacji podanych przez niemiecki portal Bild, decyzja ta wynika z przeniesienia funkcji administracyjnych do centrów usług zlokalizowanych w Indiach i Rumunii.

Częścią naszego DNA jest regularna optymalizacja struktur i procesów oraz - w stosownych przypadkach - ich dostosowywanie [...] To jest normalna praktyka rynkowa - brzmi część oświadczenia przesłanego do redakcji Bild, cytuje portal portalspozywczy.pl.

Decyzja Aldi Süd spotkała się z niepokojem wśród pracowników, ponieważ pomimo zapewnień o gwarancji zatrudnienia do 2026 roku, przyszłość pozostaje dla nich źródłem obaw. Coraz częściej pojawia się także pytanie - czy zwolnienia dotyczą polskich pracowników? Polskie sklepy Aldi należą do sieci Aldi Nord, a nie Aldi Süd, tym samym oznacza to, że redukcje zatrudnienia nie powinny bezpośrednio dotknąć pracowników w naszym kraju.

Ceny w niemieckim i bydgoskim Aldi różnią się. Które są wyższe, a które niższe?