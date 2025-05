Nowy gigant rozrywki w Zachodniopomorskiem. "Polski Disneyland" zdradził ceny biletów

Kradł zamki do drzwi w markecie budowlanym. Białorusin dostał "bilet w jedną stronę"

Polska mapa parków rozrywki z roku na rok staje się coraz bogatsza! Mamy już słynną Energylandię na południu, która na stałe wpisała się w krajobraz rozrywkowy naszego kraju, przyciągając tłumy fanów adrenaliny i dobrej zabawy. Teraz jednak nadchodzi nowy gracz, który ma szansę namieszać na rynku! W Zachodniopomorskiem powstaje bowiem Hossoland, czyli wyczekiwany park rozrywki na północy Polski.

Hossoland kiedy otwarcie? Rodzinny Park Rozrywki w Zachodniopomorskiem

Już niedługo mieszkańcy Pomorza Zachodniego i turyści będą mieli powód do radości - w województwie powstaje bowiem Hossoland, czyli obiecujący park rozrywki. Inwestycja, o której mówi się coraz głośniej, ma szansę stać się nie tylko prawdziwym hitem, ale i konkurencją dla popularnej Energylandii. Na oficjalną datę otwarcia wyznaczono 31 maja 2025 roku i właśnie dlatego władze obiektu opublikowały w ostatnim czasie pełną listę atrakcji.

Hossoland otwarcie. Lista atrakcji:

wirujące filiżanki

podwieszony rollercoaster

smoczy amfiteatr

dwupoziomowa karuzela francuska

latające wahadło

wirujący okręt

szkoła jazdy

rollercoaster syrenki

maxi i mini zderzaki

wirujące byki

przejażdżka na kucykach

wodna bitwa

latające motory

mała karuzela łańcuchowa

przejażdżka retro samochodzikami

bujający galeon

smocze jeździki

mini rollercoaster

zderzające się łódki

rollercoaster wikinga

latające huśtawki

dziecięce safari.

Jaki jest cennik atrakcji w Hossoland? Bilety Hossoland

Hossoland, zlokalizowany między Brojcami a Kiełpinem, to imponująca inwestycja rozciągająca się na ponad 40 hektarach. Na terenie parku znajdziemy różnorodne strefy tematyczne, liczne atrakcje, punkty gastronomiczne oraz ogromny parking mogący pomieścić ponad 2,5 tysiąca pojazdów.

Tak jak wspominaliśmy, otwarcie już za chwilę, bo 31 maja, więc warto dowiedzieć się nieco więcej w kwestii cen biletów. Okazuje się, że koszt wejściówek będzie uzależniony od sezonu, a mianowicie sezon niski obowiązuje od 31 maja do 27 czerwca oraz od 1 września do 31 października. Sezon wysoki natomiast trwa od 28 czerwca do 31 sierpnia.

Ceny biletów w sezonie niskim:

Normalny – 149 zł/os.

Dziecięcy (wzrost do 85 cm) – 0 zł

2-dniowy – 259 zł/os.

3-dniowy – 359 zł/os.

Grupowy (od 15 osób) – 129 zł/os.

Urodzinowy (do 18 roku życia) – 1 zł/os.

Dla seniora (od 65 roku życia) – 129 zł/os.

Dla kobiet w ciąży – 129 zł/os.

Dla osoby z niepełnosprawnością – 129 zł/os.

Ceny biletów w sezonie wysokim:

Normalny – 169 zł/os.

Dziecięcy (wzrost do 85 cm) – 0 zł

2-dniowy – 299 zł/os.

3-dniowy – 399 zł/os.

Grupowy (od 15 osób) – 149 zł/os.

Urodzinowy (do 18 roku życia) – 1 zł/os.

Dla seniora (od 65 roku życia) – 149 zł/os.

Dla kobiet w ciąży – 149 zł/os.

Dla osoby z niepełnosprawnością – 149 zł/os.

Co ciekawe, według internautów ceny biletów Hossoland są zdecydowanie za wysokie. W sekcji komentarzy pod postem na Facebooku można znaleźć sporo wpisów tego typu:

Za duża cena względem atrakcji jakie mają być. Na razie brak konkurencji do Energylandii, która w tej cenie ma już atrakcji tyle, więc nie przekonujecie mnie do dania wam szansy

Super, że będzie nowe miejsce, ale niestety ceny jak za taką ilość atrakcji przesadzone