Przygotowaliśmy dla was quiz, w którym znalazły się słowa związane z wiarą, świątyniami, sakramentami i osobami duchownymi. I nawet jeśli nie jesteście osobami głęboko wierzącymi, spotykacie się z nimi w książkach, artykułach prasowych, filmach oraz w miejscach, które nie są związane z żadnym wyznaniem, np. w muzeach. Niektóre z tych określeń mogą okazać się dość skomplikowane pod względem ortografii. Czy potrafisz je prawidłowo napisać? Sprawdź w poniższym quizie! Łatwo nie będzie, jednak już z 10 prawidłowymi odpowiedziami możesz mieć prawdziwe powody do dumy!

Sobotni test z ortografii. Nie musisz chodzić do kościoła, ale te słowa powinieneś znać! Pytanie 1 z 15 Mieni się kolorami, pięknie przepuszcza światło i jest charakterystycznym elementem niemal każdej świątyni witraż witrasz witrarz Następne pytanie

