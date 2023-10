QUIZ. Sobotni test z ortografii. Trudne odmiany nazw miast. Nie zawiedź szkolnej polonistki!

Nie trafi do adresata

Jak co sobota przygotowaliśmy dla Was quiz ortograficzny. Tym razem dotyczyć będzie... geografii, a konkretnie nazw polskich miast i ich odmiany. Jeśli w szkole byliście prymusami z ortografii, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakie dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej ortograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki.

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z piętnastu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Sobotni test z ortografii. Trudne odmiany nazw miast. Nie zawiedź polonistki! Pytanie 1 z 15 Zaczynamy! Które zdanie jest napisane poprawnie? Mieszkam w Bielsku-Białej. Mieszkam w Bielsku-Białym. Mieszkam w Bielskiej-Białej. Dalej