Kod IATA składa się z trzech liter i jest indywidualnym oznaczeniem dla każdego lotniska na świecie. Przypisany jest przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (International Air Transport Association). Możemy go znaleźć na rozkładach lotów, tablicach informacyjnych znajdujących się na lotniskach, a także na biletach lotniczych. Zazwyczaj litery odnoszą się do nazwy miasta, w którym znajduje się port lotniczy, jednak nie zawsze tak jest, co bywa dodatkowym utrudnieniem.

Przygotowaliśmy dla was zestaw 10 pytań dotyczących symboli znanych portów lotniczych. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi może okazać się bardzo trudne nawet dla wytrawnych podróżników i miłośników lotnictwa. Jeśli uda wam się prawidłowo odpowiedzieć chociaż na połowę z nich, możecie śmiało powiedzieć, że jesteście prawdziwymi ekspertami w dziedzinie podróży! Podejmiecie wyzwanie?

Quiz. Rozpoznasz lotnisko po kodzie? Pytanie 1 z 10 Lotnisko oznaczone symbolem LUZ znajduje się w Łodzi w Lublinie w Lizbonie Następne pytanie

Spodobało Ci się rozwiązywanie quizów? Mamy dla Ciebie więcej propozycji:

» Rozmówki "polsko-zagraniczne". Niektóre słówka was zaskoczą, albo rozbawią do łez!

» Potrafisz policzyć te figury? Podejmij wyzwanie!

» Czy masz sokoli wzrok? Poniżej 7/10 musisz odwiedzić okulistę!

» Nieoczywiste ATRAKCJE turystyczne. Wiedziałeś o ich istnieniu?

» Te miejsca są znane w całej Polsce. Rozpoznasz je na tych zdjęciach?

» Które miasto jest większe? Naprawdę MOCNO się zdziwisz!

» Buhaj czy klempa? Czy potrafisz prawidłowo określić płeć zwierząt?

» Te państwa NAPRAWDĘ tak się nazywają! Rozpoznasz je wszystkie?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.