Mikroskop jest urządzeniem, które pozwala zobaczyć to, czego ludzkie oko nie zawsze jest w stanie dostrzec. Postanowiliśmy zobaczyć jak wyglądają w powiększeniu przedmioty, które niemal każdy z nas ma w swoim domu. Okazuje się, że powiększone kilkudziesięciokrotnie zmieniają się nie do poznania! Jesteście w stanie odgadnąć, co znajduje się na zdjęciach? Jeśli zdobędziecie komplet punktów w naszym quizie, możecie pochwalić się prawdziwie sokolim wzrokiem!

Powięszyliśmy zwykłe rzeczy. Co widzisz na zdjęciu? Pytanie 1 z 10 Co widzisz na zdjęciu? korzeń pietruszki sierść kota brzeg chusteczki higienicznej Dalej

