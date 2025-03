i Autor: Julia M Cameron / CC0 / pexels.com gk Prosty quiz z informatyki

Sprawdź się!

Quiz. Nie musisz być mistrzem informatyki, żeby poprawnie odpowiedzieć na te pytania. To wiedzą nawet dzieci!

Komputery to urządzenia, które stały się nieodłącznym elementem naszego życia codziennego. Korzystamy z nich w domu, szkole lub pracy i często nie jesteśmy nawet świadomi tego, że posiadamy ogrom wiedzy informatycznej. Czas to zatem sprawdzić. Przygotowaliśmy dla was zestaw bardzo prostych pytań z zakresu informatyki. Odpowiedzi znają nawet dzieci w podstawówce!