Quiz. Locha, buhaj, a może tryk? Nawet najwięksi znawcy zwierząt polegną w tej łamigłówce!

Język polski od lat uchodzi za jeden z najtrudniejszych na świecie. Nie tylko ze względu na wymowę czy gramatykę, ale także przez swoją niezwykłą różnorodność. Nawet tak pozornie prosta kwestia jak nazwy zwierząt może sprawić sporo kłopotów — zwłaszcza gdy trzeba określić ich płeć.

Czy postrafisz prawidłowo określić płeć zwierząt?

Kotka, locha, a może... klępa?

Każdy wie, że samica kota to kotka. Ale co z innymi gatunkami? Czy potrafisz bez zawahania powiedzieć, jak nazywa się samica dzika, łosia, czy konia? W przypadku zwierząt hodowlanych i dziko żyjących nazewnictwo bywa zaskakująco bogate — i nie zawsze intuicyjne. Przykład? Samica łosia to... klępa. A to dopiero początek językowych niespodzianek!

Quiz, który sprawdzi Twoją wiedzę o zwierzętach

Jeśli myślisz, że znasz się na zwierzętach — czas to udowodnić! Przygotowaliśmy quiz, który przetestuje Twoją znajomość nazw płci różnych gatunków. Niektóre pytania mogą Cię zaskoczyć, inne rozbawić, ale jedno jest pewne: będzie ciekawie!

Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, czy jesteś mistrzem zwierzęcego nazewnictwa!

Czy potrafisz właściwie określić płeć zwierząt?
Pytanie 1 z 10
Samiec sarny to:

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

