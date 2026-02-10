Quiz. Locha, buhaj, a może tryk? Nawet najwięksi znawcy zwierząt polegną w tej łamigłówce!

Język polski od lat uchodzi za jeden z najtrudniejszych na świecie. Nie tylko ze względu na wymowę czy gramatykę, ale także przez swoją niezwykłą różnorodność. Nawet tak pozornie prosta kwestia jak nazwy zwierząt może sprawić sporo kłopotów — zwłaszcza gdy trzeba określić ich płeć.

Kotka, locha, a może... klępa?

Każdy wie, że samica kota to kotka. Ale co z innymi gatunkami? Czy potrafisz bez zawahania powiedzieć, jak nazywa się samica dzika, łosia, czy konia? W przypadku zwierząt hodowlanych i dziko żyjących nazewnictwo bywa zaskakująco bogate — i nie zawsze intuicyjne. Przykład? Samica łosia to... klępa. A to dopiero początek językowych niespodzianek!

Quiz, który sprawdzi Twoją wiedzę o zwierzętach

Jeśli myślisz, że znasz się na zwierzętach — czas to udowodnić! Przygotowaliśmy quiz, który przetestuje Twoją znajomość nazw płci różnych gatunków. Niektóre pytania mogą Cię zaskoczyć, inne rozbawić, ale jedno jest pewne: będzie ciekawie!

Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, czy jesteś mistrzem zwierzęcego nazewnictwa!

Czy potrafisz właściwie określić płeć zwierząt? Pytanie 1 z 10 Samiec sarny to: jeleń kozioł cap Następne pytanie

