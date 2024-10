Masowe zatrucie pod Policami, część osób trafiła do szpitala! To przez zapiekankę?

Bohaterowie bajek i programów dla dzieci często występowali w parach. Wspólnie przeżywali różne przygody, czasem kłócili się, ale mimo wszystko pozostawali przyjaciółmi na dobre i na złe. Czy jesteście w stanie rozpoznać i określić najbardziej znane duety z dobranocek? Przenieście się w beztroskie czasy dzieciństwa, przypomnijcie sobie ulubionych bohaterów i sprawdźcie przy okazji swoją wiedzę w naszym quizie! Gwarantujemy dobrą zabawę i sentymentalną podróż w czasie!

QUIZ: Znane duety z dobranocek i programów dla dzieci Pytanie 1 z 10 W znanej polskiej kreskówce kolegą Lolka był: Tolek Olek Bolek Dalej

Spodobało Ci się rozwiązywanie quizów? Mamy dla Ciebie więcej propozycji:

» Rozmówki "polsko-zagraniczne". Niektóre słówka was zaskoczą, albo rozbawią do łez!

» Nieoczywiste ATRAKCJE turystyczne. Wiedziałeś o ich istnieniu?

» Czy jesteś mistrzem ortografii? UDOWODNIJ TO! 10/15 to podstawa!

» Ten błąd popełniają TYSIĄCE Polaków! SPRAWDŹ czy piszesz poprawnie końcówki "-ą" i "-om"

» Te miejsca są znane w całej Polsce. Rozpoznasz je na tych zdjęciach?

» Które miasto jest większe? Naprawdę MOCNO się zdziwisz!

» Buhaj czy klempa? Czy potrafisz prawidłowo określić płeć zwierząt?

» Te państwa NAPRAWDĘ tak się nazywają! Rozpoznasz je wszystkie?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.