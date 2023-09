Quiz dla geniuszy. Przypasuj skrót do organizacji

Co zanieczyściło Jezioro Słoneczne? Sprawdzili wodę pod kątem metali ciężkich

QUIZ: banalnie proste pytania. Potrafisz nazwać te figury i bryły? Przy wyniku 5/10 wracaj do podstawówki!

Mały Andrzejek nie chciał do szpitala. Tak się spieszył na świat, że urodził się na "ekspresówce"

Quiz z wiedzy o społeczeństwie. Znasz te światowe organizacje?

Tym razem przygotowaliśmy dla Was quiz o skrótach światowych organizacji. Są one znane na całym świecie i zajmują się różnymi dziedzinami życia, m.in. gospodarką, polityką, zdrowiem i sportem. Zapytamy o ich skróty, które niemal codziennie pojawiają się w mediach. Wiecie jednak, co oznaczają i czym zajmują się organizacje, o które zapytamy?

Jeśli śledzicie wydarzenia z całego świata, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakie dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Quiz o skrótach światowych organizacji. Sprawdź się!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!