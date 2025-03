Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Ile można wygrać 01.04.2025? To duża kasa!

Wzór do naśladowania

Ryanair wznowił popularne połączenie ze Szczecina. To nie jedyne zmiany na wiosnę

Spis treści

Komu przysługuje świadczenie honorowe?

Zgodnie przepisami świadczenie honorowe przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie, skończyły 100 lat i mają prawo np. do emerytury lub renty.

- W takim przypadku jest przyznawane z urzędu, czyli nie trzeba składać wniosku - tłumaczy Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS. - Decyzję stulatek otrzyma z właściwego organu emerytalnego lub rentowego (m.in. z ZUS-u, KRUS-u, wojskowego organu emerytalnego, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, Biura Emerytalnego Służby Więziennej). W przypadku gdy emeryturę albo rentę wypłacają dwa różne organy, to świadczenie honorowe przyzna i będzie przekazywał ZUS.

Świadczenie honorowe może być przyznane też po złożeniu wniosku. Dotyczy to osób, które nie mają prawa do świadczenia wymienionego w ustawie, np. emerytury, renty, ale mają obywatelstwo polskie, skończyły 100 lat i po ukończeniu 16. lat miały ośrodek interesów życiowych w Polsce przez co najmniej 10 lat.

- W tej sytuacji ZUS przyzna świadczenie od miesiąca złożenia wniosku - dodaje rzecznik zachodniopomorskiego oddziału ZUS.

180 stulatków na Pomorzu Zachodnim

Na Pomorzu Zachodnim mieszka 180 osób, którym wypłacane jest comiesięczne świadczenie honorowe. W zdecydowanej większości wypłacane jest ono kobietom. Pań, które przekroczyły setny rok życia jest aż 164. Najwięcej świadczeń dla stulatków wypłaca w regionie szczeciński ZUS – 122. Koszalińska placówka przekazuje ich 58.

- Dwie najstarsze osoby, które je pobierają, mają 107 lat i są to kobiety z terenu szczecińskiego oddziału ZUS-u - tłumaczy Karol Jagielski. - Z kolei urodzony w 1920 roku mężczyzna jest najstarszą osobą, której koszalińska placówka przekazuje świadczenie honorowe.

Ile wynosi świadczenie honorowe dla stulatków?

Osoby, które osiągnęły wiek stu lat, mogą liczyć na spory zastrzyk gotówki. Świadczenie honorowe to całkiem pokaźna kwota, która jest wyższa niż niejedna emerytura. Po marcowej waloryzacji wysokość świadczenia honorowego dla osób, które skończyły sto lat wynosi 6589,67 zł.

Sonda Czy chciałbyś dożyć 100 lat? Tak Nie Trudno powiedzieć