Dziewczynka uczęszczająca do przedszkola w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach, spędzając czas na placu zabaw, natknęła się na zgubioną przez kogoś obrączkę. Zamiast zatrzymać ją dla siebie, postanowiła zrobić to, co słuszne – znaleźć właściciela. Zosia wraz ze swoimi rodzicami udała się do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, gdzie osobiście przekazała znalezisko komendantowi, młodszemu inspektorowi Sławomirowi Daszkiewiczowi.

Komendant był pod ogromnym wrażeniem postawy dziewczynki. Podziękował jej za wzorowe zachowanie, podkreślając znaczenie uczciwości i szacunku do cudzej własności.

- Zosia, choć nieco zawstydzona, z dumą wręczyła obrączkę - tłumaczy st. post. Martyna Kowalska z goleniowskiej policji. - Za swój szlachetny czyn otrzymała od komendanta drobne upominki i serdeczne słowa uznania.

Historia Zosi to dowód na to, że uczciwość i odpowiedzialność można wpajać dzieciom już od najmłodszych lat. Jej postawa jest godna naśladowania i powinna inspirować zarówno dzieci, jak i dorosłych.

- Gratulujemy Zosi i jej rodzicom za wychowanie tak odpowiedzialnej, empatycznej i uczciwej dziewczynki – podsumowuje st. post. Martyna Kowalska. - Jej postawa z pewnością będzie wzorem dla innych dzieci i dorosłych.

