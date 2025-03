Podróżni go nie lubią

Tutaj można cofnąć się w czasie o 30 lat. Ten dworzec PKS to prawdziwy "wehikuł czasu"

Od wielu lat mieszkańcy Szczecina zwracają uwagę na stan dworca autobusowego. Wiekowy obiekt nie nadąża za współczesnymi trendami, a wiele osób mówi wprost, że to "antywizytówka" miasta i konieczny jest pilny remont albo zbudowanie go od podstaw. Wybraliśmy się na miejsce, by sprawdzić czy te zarzuty są prawdziwe.