Jak informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego, w ubiegłym roku, w całym regionie ZUS wstrzymał wypłatę zasiłku chorobowego w 1040 przypadkach, na kwotę 2 milionów 679 tysięcy złotych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykorzystania zwolnień lekarskich.

- W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu nadal jest chora i tym samym niezdolna do pracy, czy też należy skrócić zwolnienie - informuje Karol Jagielski. - Od stycznia do grudnia 2024 roku w województwie zachodniopomorskim 533 sprawy zakończyły się skorygowaniem zwolnienia. Kwota oszczędności to 379 tysięcy złotych.

Druga kontrola polega na sprawdzeniu, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem i czy na przykład nie pracuje lub nie wykonuje innych czynności, które utrudniają powrót do zdrowia.

- W sytuacji nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia wstrzymujemy wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, trzeba je oddać - dodaje rzecznik ZUS. - W 2024 roku w regionie 507 osób nieprawidłowo wykorzystało zwolnienie. Z tego powodu wstrzymano zasiłki na kwotę 2,3 mln złotych.

